技術と伝統が融合する瞬間：古都でデジタルな西安年を体験しよう

西安（中国）、2026年2月4日 /PRNewswire/ -- 春節を迎える準備をする日とされる臘八節の1月26日、西安では2026年の春節文化観光の一連イベントとして「西安年 • ベスト・オブ・チャイナ - デジタルで西安の新年を（Xi'an Year•Best of China – Digital Xi'an New Year）」 の開幕式が開催されました。併せて、Xi'an XR Film Industry BaseでのXR体験とプラットフォームマーケティング施策も発表されました。

このイベントは、西安市政府が提携企業や関連団体と協力して主催するもので、仮想と現実、古代と現代を超越した新年を祝う幕開けを告げるものです。1月に始まり3月18日まで開催されるこの一連のイベントは、「目に見え、触れることができ、没入感があり、持ち帰ることができる（visible, tangible, immersive, and takeaway-ready）」デジタル旧正月体験を、住民と観光客双方に提供することを目的としています。

Dream Chang’an: The Grand Tang Dynasty Welcoming Ceremony

春節と文化観光の新たな形：共にデジタルな未来を形作る

西安の新年イベントシリーズでは、6つの主要プラットフォームと5つのショッピングシナリオを立ち上げました。マーケティングキャンペーンとショッピング補助金を組み合わせて活用し、来場者には「新年の赤い封筒」をプレゼントし、西安を存分に楽しんでもらいます。このことは、人々に喜びをもたらし、企業に利益をもたらすことになります。

無形文化遺産の風習、食とショッピング、ランタフェスティバルとパフォーマンス、博物館学習、観光レジャー、文化公益といった6つのカテゴリーにまたがる150以上もの文化・観光活動も同時に開催され、街全体が祝祭の雰囲気に包まれます。

さらに、西安の6つの主要XR産業クラスターも、一連の新年デジタル体験と公益イニシアティブを始動させました。LBE（ロケーションベースエンターテイメント）技術を使い、参加者は指定された区域内を自由に移動・探索することができます。その身体的行動により、没入型の歴史的場面にタイムスリップしたかのような体験を味わえます。これにより、はるか遠い存在だった歴史が具現化し体感できるものへと変わり、単に遺跡を見るだけでなく、真の意味で「歴史を歩く時間旅行」体験へと変化するのです。

プラットフォームの相乗効果による対象を絞ったインパクト

6つの主要プラットフォームの連携は、単なるトラフィック誘導にとどまりません。それぞれが強みを生かしてリソースを統合することで、より洗練された手頃で便利なフルシーン体験を実現しています。たとえば、旅行プラットフォームはテーマに沿った商品パッケージを発売し、ライフスタイル・プラットフォームはテーマに沿ったパッケージを作成し、クロスボーダー決済プラットフォームはインバウンド観光体験を最適化し、小売プラットフォームはテーマに沿ったプロモーションを展開してきました。

西安は友人である皆さんが世界各地から訪れることを心から歓迎します。西安に集い、現実と仮想が融合する世界に浸り、伝統ある中国の真髄と、すでに今日ここに存在する明日へと向かう躍動感あふれる鼓動を共に体験しましょう。

SOURCE Xi'an Municipal Government