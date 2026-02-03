Cuando la tecnología y las tradiciones convergen: descubre un nuevo año digital de Xi'an en la antigua capital

XI'AN, China, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de enero, el Festival de Laba, que se considera el preludio del Festival de Primavera, Xi' an organizó la ceremonia de lanzamiento de la serie de eventos culturales y turísticos de primavera "Año Xi'an 2026 • Lo mejor de China – Año Nuevo Digital de Xi' an", junto con el lanzamiento de experiencias de XR e iniciativas de marketing de plataforma, en la Base de la Industria Cinematográfica de Xi'an XR.

Dream Chang'an: Ceremonia de bienvenida a la dinastía Grand Tang (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

El evento, organizado por el gobierno municipal de Xi'an en colaboración con empresas asociadas y organizaciones relacionadas, marca el comienzo de una celebración de Año Nuevo que trasciende lo virtual y lo real, lo antiguo y lo moderno. La serie de eventos, que se extenderá desde enero hasta el 18 de marzo, está diseñada para ofrecer tanto a los residentes como a los visitantes una experiencia digital del Año Nuevo Chino "visible, tangible, inmersiva y lista para llevar".

El Festival de Primavera y el turismo cultural reinventados: compartiendo un futuro digital

La serie de eventos de Año Nuevo de Xi 'an lanzó seis plataformas principales y cinco escenarios de compras que están diseñados con campañas de marketing y subsidios de compras para presentar a los visitantes los "sobres rojos de Año Nuevo" para disfrutar de Xi' an al máximo, deleitando al público y beneficiando a las empresas.

Más de 150 actividades culturales y turísticas en las seis categorías de costumbres del patrimonio inmaterial, comida y compras, festivales y actuaciones de linternas, aprendizaje de museos, ocio turístico y beneficios públicos culturales se llevarán a cabo simultáneamente, creando un ambiente festivo en toda la ciudad.

Seis grandes clústeres de la industria de XR en Xi'an también han lanzado una serie de experiencias digitales de Año Nuevo e iniciativas de beneficio público. Usando la tecnología lbe (entretenimiento basado en la ubicación), los participantes son libres de moverse y explorar dentro de las áreas designadas, con sus acciones físicas mapeadas con precisión en escenas históricas interactivas. Esto convierte la historia profunda en algo tangible y participativo, cambiando la experiencia de simplemente ver reliquias a realmente "viajar a través de la historia".

Sinergia de plataforma para un impacto específico

La colaboración entre seis plataformas principales va más allá de la simple redirección del tráfico. Al aprovechar sus respectivas fortalezas e integrar los recursos, ofrecen experiencias completas más reflexivas, asequibles y convenientes: las plataformas de viajes lanzan paquetes de productos temáticos, las plataformas de estilo de vida crean paquetes temáticos, las plataformas de pago transfronterizo optimizan las experiencias de turismo entrante y las plataformas minoristas implementan promociones temáticas.

Xi'an invita cordialmente a amigos de todo el mundo a unirse a nosotros en Xi' an, sumergirse en esta fusión de lo real y lo virtual, y experimentar tanto el auténtico corazón de la tradición china como el emocionante pulso del mañana, ya aquí hoy.

