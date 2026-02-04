기술과 전통의 만남: 고도 시안에서 여는 디지털 시안 춘절

시안, 중국 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 춘절의 전야제라고 불리는 라바제가 열린 지난 1월 26일, 시안 XR 영화산업기지(Xi'an XR Film Industry Base )에서는 춘계 문화•관광 행사 시리즈인 '2026 시안의 해•중국의 정수 – 디지털 시안 춘절(Xi'an Year • Best of China – Digital Xi'an New Year)' 개막식과 함께 확장현실(XR) 체험 콘텐츠 및 플랫폼 마케팅 프로젝트 공개 행사가 열렸다.

시안시 정부가 관련 기업 및 기관과 협력해 주최한 이번 행사는 가상과 현실, 고대와 현대를 넘나드는 새로운 형태의 춘절의 시작을 알린다. 1월부터 3월 18일까지 이어지는 이번 행사 시리즈는 시민과 관광객 모두에게 '보고, 만지고, 몰입하고, 기억할 수 있는' 디지털 춘절 체험을 제공하도록 기획됐다.

Dream Chang’an: The Grand Tang Dynasty Welcoming Ceremony

춘절과 문화관광의 재해석: 디지털 미래를 함께 나누다

이번 시안 춘절 행사 시리즈에서는 6대 주요 플랫폼과 5가지 쇼핑 시나리오를 선보인다. 각 플랫폼 및 시나리오는 마케팅 캠페인과 쇼핑 보조금이 결합된 프로그램을 통해 방문객에게 다양한 '춘절 홍바오(세뱃돈)' 혜택을 제공하며, 시민들에게 즐거움을 선사하는 동시에 지역 상권에도 실질적인 도움이 되도록 설계됐다.

무형문화유산 민속, 미식•쇼핑, 등불 축제와 공연, 박물관 학습, 관광•휴양, 문화 공익 등 6개 분야에 걸쳐 150여 개의 문화•관광 행사가 동시에 진행되며, 도시 전반에 걸쳐 풍성한 명절 분위기를 조성한다.

시안의 6대 XR 산업 클러스터 역시 춘절 디지털 체험 프로그램과 공익 프로젝트를 잇달아 선보였다. 위치 기반 엔터테인먼트(LBE) 기술을 통해 실제 신체 움직임이 쌍방향의 역사적 장면에 정밀하게 반영되면서 참가자들은 지정된 공간 안에서 자유롭게 이동하며 역사를 생생하게 체험할 수 있다. 이를 통해 깊이 있는 역사가 눈으로만 보는 대상에서 벗어나, 직접 참여하고 체험하는 '역사 속 여행'으로 확장된다.

플랫폼 간 시너지로 정밀한 효과 창출

6대 플랫폼 간 협력은 단순한 트래픽 방향 전환을 넘어선다. 각 플랫폼의 강점을 살리고 자원을 통합함으로써 보다 세심하고 합리적이며 편리하게 완전한 체험을 제공한다. 즉, 여행 플랫폼은 테마형 상품 패키지를 출시하고, 라이프스타일 플랫폼은 주제별 패키지를 구성하며, 국경 간 결제 플랫폼은 인바운드 관광 경험을 최적화하고, 리테일 플랫폼은 테마 프로모션을 선보인다.

시안은 중국 전통의 진정한 정취와 이미 실현되고 있는 미래의 역동적인 맥박을 동시에 경험할 수 있는 현실과 가상이 어우러진 이 특별한 춘절 행사에 전 세계 여행객들을 초대한다.

