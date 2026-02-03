Cuando tecnología y tradiciones convergen: Desbloquea un Año Nuevo digital en Xi'an, la antigua capital

XI'AN, China, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de enero, el Festival de Laba, considerado un preludio del Festival de Primavera, Xi'an albergó la ceremonia de lanzamiento de la serie de eventos culturales y turísticos de primavera "Xi'an Year • Best of China – Digital Xi'an New Year" de 2026, junto con el lanzamiento de experiencias XR e iniciativas de marketing de plataformas, en la Base de la Industria Cinematográfica XR de Xi'an.

Dream Chang’an: The Grand Tang Dynasty Welcoming Ceremony

El evento, organizado por el gobierno municipal de Xi'an en colaboración con empresas asociadas y organizaciones relacionadas, marca el inicio de una celebración de Año Nuevo que trasciende lo virtual y lo real, lo antiguo y lo moderno. La serie de eventos, que se extenderá desde enero hasta el 18 de marzo, está diseñada para ofrecer a residentes y visitantes una experiencia digital de Año Nuevo Chino "visible, tangible, inmersiva y lista para llevar".

Festival de Primavera y turismo cultural reinventados: compartiendo un futuro digital

La serie de eventos de Año Nuevo de Xi'an lanzó seis plataformas principales y cinco escenarios de compras, diseñados con campañas de marketing y bonificaciones para compras para ofrecer a los visitantes los "sobres rojos de Año Nuevo" para que disfruten de Xi'an al máximo, deleitando al público y beneficiando a los negocios.

Más de 150 actividades culturales y turísticas en seis categorías: costumbres del patrimonio inmaterial, gastronomía y compras, festivales y espectáculos de faroles, aprendizaje en museos, ocio turístico y beneficios culturales públicos se celebrarán simultáneamente, creando un ambiente festivo en toda la ciudad.

Seis importantes clústeres de la industria XR en Xi'an también han lanzado una serie de experiencias digitales de Año Nuevo e iniciativas de beneficio público. Gracias a la tecnología LBE (Entretenimiento Basado en la Ubicación), los participantes pueden moverse y explorar libremente dentro de áreas designadas, con sus acciones físicas representadas con precisión en escenas históricas interactivas. Esto convierte la historia profunda en algo tangible y participativo, transformando la experiencia de simplemente ver reliquias en un verdadero "viaje a través de la historia".

Sinergia entre plataformas para un impacto específico

La colaboración entre seis importantes plataformas va más allá de la simple redirección del tráfico. Al aprovechar sus respectivas fortalezas e integrar recursos, ofrecen experiencias completas más reflexivas, asequibles y convenientes: las plataformas de viajes lanzan paquetes de productos temáticos, las plataformas de estilo de vida crean paquetes temáticos, las plataformas de pago transfronterizo optimizan las experiencias del turismo receptivo y las plataformas minoristas implementan promociones temáticas.

Xi'an invita cálidamente a amigos de todo el mundo a unirse a nosotros en Xi'an, sumergirse en esta fusión de lo real y lo virtual, y experimentar tanto el corazón auténtico de la tradición china como el pulso emocionante del mañana, ya aquí hoy.