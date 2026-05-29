Quarta edição da CISCE destaca a inovação como motor das cadeias globais de suprimentos

Mais de 160 lançamentos e estreias globais; área dedicada à IA fará sua estreia

PEQUIM, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 4a China International Supply Chain Expo (CISCE) será realizada em Pequim de 22 a 26 de junho. Li Xingqian, vice-presidente do China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), afirmou que a inovação continua sendo um foco central da exposição. A edição deste ano apresentará três grandes iniciativas de inovação voltadas a fortalecer a cooperação nas cadeias globais de suprimentos.

O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os preparativos para a 4ª China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

A área de Tecnologia Digital contará, pela primeira vez, com um espaço dedicado à inteligência artificial. Desenvolvida em parceria com grandes empresas globais de semicondutores, a seção será estruturada em torno da cadeia industrial da inteligência artificial, incluindo dados e sensores, capacidade computacional e algoritmos, além de aplicações e soluções práticas. A seção reunirá grandes empresas de inteligência artificial chinesas e estrangeiras, como a NVIDIA, e apresentará o ecossistema completo da indústria de IA.

Mais de 160 novos produtos, tecnologias, serviços e cenários de aplicação farão sua estreia durante os cinco dias do evento. O CISCE LaunchPad sediará mais de 30 grandes eventos de lançamento, oferecendo aos expositores uma plataforma para apresentar inovações e avanços tecnológicos.

Apresentada pela primeira vez no ano passado, a Innovation Chain Zone voltará nesta edição com melhorias significativas. Estruturada em três pilares (estruturas institucionais, plataformas de inovação e serviços de suporte), a área foi projetada para integrartodas as etapas do ciclo de inovação, da proteção da propriedade intelectual e incubação tecnológica à comercialização e implementação, ajudando a promover um ecossistema de inovação mais integrado. A exposição deste ano também dará destaque a setores emergentes e futuros, incluindo IA corporificada, aviação de baixa altitude, biomanufatura e tecnologia quântica, apresentando o panorama completo da indústria, de dados e capacidade computacional a aplicações práticas.

Durante a exposição, os organizadores divulgarão a edição de 2026 do Relatório Global de Promoção da Cadeia de Suprimentos, juntamente com uma nova Matriz do Índice Global de Resiliência da Cadeia de Suprimentos e outras pesquisas recentes. Além disso, a exposição divulgará mapas setoriais de suas seis principais cadeias de suprimentos (Tecnologia Digital, Manufatura Avançada, Agricultura Verde, Vida Saudável, Veículos Inteligentes e Energia Limpa), além de uma área de exposição dedicada a serviços para cadeias de suprimentos. Os mapas indicarão as principais etapas das cadeias de suprimentos e as empresas participantes em cada uma delas.

Para mais informações, acesse: China International Supply Chain Expo.

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FONTE China International Supply Chain Expo