La cuarta CISCE muestra la innovación que impulsa las cadenas de suministro mundiales

Más de 160 lanzamientos y estrenos a nivel mundial; un área dedicada a la IA hará su primera aparición

PEKÍN, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) se celebrará en Pekín del 22 al 26 de junio. Li Xingqian, vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), afirmó que la innovación sigue siendo un elemento central de la exposición. La edición de este año presentará tres importantes iniciativas de innovación destinadas a impulsar la cooperación en la cadena de suministro mundial.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China celebró una conferencia de prensa para informar sobre los preparativos de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

La sección de Tecnología Digital contará, por primera vez, con un área dedicada a la IA. Desarrollada en colaboración con las principales empresas mundiales del sector de los semiconductores, esta sección se estructura en torno a la cadena de valor del sector de la IA, que abarca los datos y la detección, la potencia de cálculo y los algoritmos, así como las aplicaciones y soluciones en el mundo real. Reunirá a las principales empresas de IA de China y del extranjero, entre ellas NVIDIA, y mostrará el ecosistema completo del sector de la IA.

Durante los cinco días que durará el evento, se presentarán más de 160 nuevos productos, tecnologías, servicios y casos de uso. La CISCE LaunchPad acogerá más de 30 eventos de lanzamiento importantes, lo que proporcionará a los expositores una plataforma para presentar nuevas innovaciones y mostrar los avances tecnológicos.

Presentada por primera vez el año pasado, el Área de la Cadena de Innovación regresará con importantes mejoras. Basada en tres pilares, marcos institucionales, plataformas de innovación y servicios de apoyo, el área está diseñada para conectar todas las etapas del proceso de innovación, desde la protección de la propiedad intelectual y la incubación de tecnologías hasta la comercialización y la implementación, lo que contribuye a fomentar un ecosistema de innovación más conectado. La exposición de este año también destacará los sectores emergentes y del futuro, como la IA integrada, la aviación a baja altitud, la biofabricación y la tecnología cuántica, y presentará el panorama completo del sector, desde los datos y la potencia de cálculo hasta las aplicaciones prácticas.

Durante la exposición, los organizadores presentarán la edición de 2026 del Informe de promoción de la cadena de suministro mundial, junto con una nueva Matriz del Índice de Resiliencia de la Cadena de Suministro Mundial y otros resultados de investigaciones recientes. Además, la exposición publicará mapas de los sectores que abarcarán sus seis sectores principales de la cadena de suministro: tecnología digital, fabricación avanzada, agricultura ecológica, vida saludable, vehículos inteligentes y energía limpia, y contará con un área de exposición dedicada a los servicios de la cadena de suministro. Estos mapas describirán las etapas fundamentales de la cadena de suministro y las empresas que participan en cada una de ellas.

Para obtener más información, visite: Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China.

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FUENTE China International Supply Chain Expo