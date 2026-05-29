La 4e édition de la CISCE présente l'innovation au service des chaînes d'approvisionnement mondiales

Plus de 160 lancements et inaugurations au niveau mondial ; une zone dédiée à l'IA fera sa première apparition

BEIJING, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 4e China International Supply Chain Expo (CISCE) se tiendra à Pékin du 22 au 26 juin. Li Xingqian, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a déclaré que l'innovation restait au cœur de l'exposition. L'édition de cette année présentera trois initiatives d'innovation majeures visant à faire progresser la coopération mondiale en matière de chaîne d'approvisionnement.

The State Council Information Office of China held a press conference to brief on the preparations for the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE).

La technologie numérique comprendra pour la première fois une zone dédiée à l'intelligence artificielle. Conçue en collaboration avec des leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs, cette section s'articule autour de la chaîne industrielle de l'IA, qui couvre les données et la détection, la puissance de calcul et les algorithmes, ainsi que les applications et solutions concrètes. Elle réunira des acteurs majeurs du secteur de l'IA, tant chinois qu'étrangers, dont NVIDIA, et présentera ainsi l'ensemble de l'écosystème de l'industrie de l'IA.

Plus de 160 nouveaux produits, technologies, services et scénarios d'application feront leur apparition au cours de cet événement de cinq jours. Le LaunchPad de la CISCE accueillera plus de 30 événements de lancement majeurs, offrant aux exposants une plateforme pour introduire de nouvelles innovations et présenter des avancées technologiques.

Introduite pour la première fois l'année dernière, la zone de la chaîne de l'innovation sera de retour avec des améliorations significatives. Construite autour de trois piliers – cadres institutionnels, plateformes d'innovation et services de soutien – la zone est conçue pour relier chaque étape du pipeline de l'innovation, de la protection de la propriété intellectuelle et de l'incubation des technologies à la commercialisation et à la mise en œuvre, contribuant ainsi à soutenir un écosystème de l'innovation plus connecté. Cette année, l'exposition mettra également l'accent sur les industries émergentes et futures, notamment l'IA incarnée, l'aviation à basse altitude, la biofabrication et la technologie quantique, en présentant l'ensemble du paysage industriel, depuis les données et la puissance de calcul jusqu'aux applications pratiques.

Au cours du salon, les organisateurs publieront l'édition 2026 du Rapport sur la promotion de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi qu'une nouvelle matrice de l'indice de résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'autres résultats de recherches récentes. En outre, l'exposition publiera des cartes industrielles couvrant ses six principaux secteurs de la chaîne d'approvisionnement – technologie numérique, fabrication de pointe, agriculture verte, vie saine, véhicule intelligent et énergie propre – ainsi qu'une zone d'exposition dédiée aux services de la chaîne d'approvisionnement. Ces cartes décriront les étapes clés de la chaîne d'approvisionnement et les entreprises participant à chacune d'entre elles.

Pour en savoir plus, veuillez consulter: China International Supply Chain Expo.

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