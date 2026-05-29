第4回中国国際サプライチェーン博覧会、グローバルサプライチェーンを推進するイノベーションを紹介

160件超のグローバル発表・初公開、AI専用ゾーンが初登場

北京、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo、CISCE）は、6月22日から26日まで北京で開催されます。China Council for the Promotion of International Trade（CCPIT）副会長のLi Xingqian氏は、イノベーションが引き続き同博覧会の中心的テーマであると述べました。今年の同博覧会では、グローバルサプライチェーン協力の推進に向けた3つの主要イノベーション施策を紹介します。

「デジタル技術」分野では、AI専用ゾーンが初めて設けられます。世界有数の半導体企業との協力により設けられる同セクションは、データ・センシング、計算能力・アルゴリズム、実用アプリケーション・ソリューションにまたがるAI産業チェーンを中心に構成されています。同ゾーンには、NVIDIAを含む中国内外の主要AI企業が集結し、AI産業エコシステムの全体像を紹介します。

The State Council Information Office of China held a press conference to brief on the preparations for the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

160件を超える新製品、技術、サービス、応用シナリオが、5日間の会期中に初公開されます。CISCE LaunchPadでは、30件を超える主要発表イベントが開催され、出展者が革新的な取り組みを紹介し、技術の進歩を披露する機会が提供されます。

昨年初めて導入されたイノベーションチェーンゾーン（Innovation Chain Zone）は、大幅に強化されて再登場します。同ゾーンは、制度的枠組み、イノベーションプラットフォーム、支援サービスの3本柱を基盤とし、知的財産保護、技術インキュベーション、商業化、実装に至るイノベーションパイプラインの各段階を結びつけることで、より連携性の高いイノベーションエコシステムの構築を支援します。今年の同博覧会では、具身化AI、低高度航空、バイオ製造、量子テクノロジーなどの新興産業・未来産業にも焦点を当て、データや計算能力から実用化に至るまで、産業の全体像を紹介します。

博覧会期間中、主催者はGlobal Supply Chain Promotion Reportの2026年版、新たなGlobal Supply Chain Resilience Index Matrix、その他の最新研究成果を発表します。さらに、同博覧会では、デジタル技術、先進製造、グリーン農業、健康生活、スマートビークル、クリーンエネルギーという6つの中核サプライチェーン分野を網羅する業界マップを、サプライチェーンサービス専用展示エリアとあわせて公開します。これらのマップでは、サプライチェーン全体の主要工程と、各工程に関わる企業の概要が示されます。

詳細については、以下をご覧ください。中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo）。

SOURCE China International Supply Chain Expo