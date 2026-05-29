제4회 중국국제공급망박람회, 글로벌 공급망 혁신의 산실로 도약

글로벌 신제품과 신기술 160여건 공개… AI 전용 전시구역 첫 선

베이징 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국국제공급망박람회(China International Supply Chain Expo, CISCE)가 오는 6월 22일부터 26일까지 베이징에서 열린다. 리싱첸(Li Xingqian) 중국국제무역촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) 부회장은 혁신이 이번 박람회의 핵심 주제라고 밝혔다. 올해 박람회에서는 글로벌 공급망 협력 증진을 목표로 한 세 가지 주요 혁신 이니셔티브가 새롭게 선보일 예정이다.

디지털 기술(Digital Technology) 전시관에는 처음으로 AI 전용 구역이 마련된다. 세계 유수의 반도체 기업들과 협력해 조성된 이 구역은 데이터와 센싱부터 컴퓨팅 파워와 알고리즘, 실제 응용 및 솔루션까지 AI 산업 밸류체인을 중심으로 구성된다. 엔비디아(NVIDIA)를 비롯해 중국과 해외 주요 AI 기업들이 참여해 AI 산업 생태계 전반을 선보일 예정이다.

The State Council Information Office of China held a press conference to brief on the preparations for the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

행사 기간인 5일 동안 160여 가지 신제품과 신기술, 서비스 및 응용 시나리오가 처음 공개된다. CISCE LaunchPad에서는 30회가 넘는 주요 발표 행사가 열리며, 이 자리에서 참가 기업들은 새로운 혁신 성과를 공개하고 기술 발전상을 소개할 수 있다.

지난해 처음 도입된 혁신체인 구역(Innovation Chain Zone)은 대폭 업그레이드돼 다시 운영된다. 제도적 프레임워크, 혁신 플랫폼, 지원 서비스라는 세 가지 축을 중심으로 구성돼 지식재산권 보호와 기술 인큐베이팅부터 사업화 및 현장 적용까지 혁신 전 과정을 연결하여 더 긴밀한 혁신 생태계 구축을 지원하도록 설계됐다. 올해 박람회에서는 또 체화형 AI(Embodied AI), 저고도 항공, 바이오 제조, 양자기술 등 신흥 및 미래 산업도 집중 조명된다. 이를 통해 데이터와 컴퓨팅 파워에서 실제 응용 분야에 이르는 산업 전반의 모습을 제시할 예정이다.

주최 측은 박람회 기간에 2026 글로벌 공급망 촉진 보고서(Global Supply Chain Promotion Report)를 발표하고, 새 글로벌 공급망 회복탄력성 지수 매트릭스(Global Supply Chain Resilience Index Matrix)와 기타 최신 연구 결과도 공개할 예정이다. 이와 함께 디지털 기술, 첨단 제조, 녹색 농업, 건강한 삶, 스마트 차량, 청정에너지라는 6대 핵심 공급망 분야와 공급망 서비스 전시구역을 망라한 산업 지도를 발표한다. 공급망의 주요 단계와 각 단계에 참여하는 기업들이 이 지도에 담길 예정이다.

추가 정보 사이트: 중국국제공급망박람회

SOURCE China International Supply Chain Expo