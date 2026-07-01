La cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China concluye en Pekín

BEIJING, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta edición de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) concluyó el 26 de junio en Pekín. Celebrada bajo el lema 'Conectando el mundo para un futuro compartido', la exposición contó con la participación de 676 expositores de 85 países y regiones, entre los que se incluyen empresas líderes en la cadena de suministro, PYMES innovadoras e instituciones de investigación. Los participantes internacionales representaron el 36,5 % del total, mientras que las empresas incluidas en la lista Fortune 500 y las líderes del sector conformaron el 65 % de la base de expositores. Los organizadores describieron la exposición como una plataforma abierta, centrada en la sostenibilidad y orientada a resultados para el comercio internacional y la cooperación en la cadena de suministro.

4th China International Supply Chain Expo Concludes in Beijing

Australia participó como país invitado de honor, junto con la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes y la región italiana de Liguria, que se unieron como las primeras regiones invitadas de ultramar, además de las provincias chinas invitadas de Anhui y Hainan. Este acuerdo impulsó los intercambios y la colaboración interregionales durante todo el evento. La feria recibió a 223 delegaciones empresariales extranjeras para visitas y negociaciones, lo que representa un aumento del 29,7 % con respecto a la edición anterior.

Con más de 1.200 expositores y socios de la cadena de suministro, la CISCE de este año fue la mayor reunión en la historia de la feria y batió récords de participación. La asistencia profesional presencial aumentó un 22 % en comparación con la edición anterior. Los organizadores celebraron 70 foros empresariales y dos eventos nocturnos de networking para expositores, cuyas transmisiones en directo alcanzaron más de 62 millones de visualizaciones acumuladas en línea.

El evento de este año también marcó el inicio de la iniciativa "CISCE Digital e Inteligente". La antigua exposición Cadena de Tecnología Digital se transformó en la Cadena de Tecnología Digital e Inteligente, con la incorporación de una zona dedicada a la inteligencia artificial. El evento presentó 161 nuevos productos, tecnologías, servicios y aplicaciones, que hicieron su debut global o en el sector. Paralelamente, se publicó la edición 2026 del Informe Global de Promoción de la Cadena de Suministro y una nueva Matriz del Índice Global de Resiliencia de la Cadena de Suministro, que ofrecen nuevas perspectivas sobre la resiliencia de la cadena de suministro global.

La actividad comercial en la exposición fue sólida, con expositores que establecieron vínculos con 43.000 empresas asociadas, tanto de la cadena de suministro ascendente como descendente, superando la cifra del año anterior. Tan solo en la última mañana, 115 empresas e instituciones de China y del extranjero firmaron cartas de intención para exponer en la quinta edición de la CISCE. Esta cifra de reservas anticipadas representa un aumento interanual del 12,7%. Entre ellas, 20 empresas se comprometieron a participar durante varios años, firmando acuerdos de tres o cinco años. La cobertura mediática también se amplió, con más de 2.300 periodistas chinos e internacionales acreditados para cubrir el evento, un 21,5 % más que en 2025.