China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4 ปิดฉากลง ณ กรุงปักกิ่ง

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China International Supply Chain Expo

01 Jul, 2026, 12:49 CST

ปักกิ่ง, 1 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- งานมหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีนครั้งที่สี่ (CISCE) ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ณ กรุงปักกิ่ง ภายใต้หัวข้อ 'Connecting the World for a Shared Future' โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 676 ราย จาก 85 ประเทศและภูมิภาค ตั้งแต่บริษัทชั้นนำด้านห่วงโซ่อุปทาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปี่ยมนวัตกรรม ไปจนถึงสถาบันวิจัย ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศคิดเป็น 36.5% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ในขณะที่บริษัท Fortune 500 และองค์กรชั้นนำในแต่ละภาคส่วนคิดเป็น 65% ของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทั้งหมด ผู้จัดงานเปิดเผยว่างานดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง มุ่งเน้นความยั่งยืน และขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ สำหรับการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทาน

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4th China International Supply Chain Expo Concludes in Beijing
4th China International Supply Chain Expo Concludes in Beijing

ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญเกียรติยศ โดยมีแคว้น Auvergne-Rhône-Alpes ของฝรั่งเศสและแคว้น Liguria ของอิตาลีเข้าร่วมเป็นภูมิภาครับเชิญจากต่างประเทศกลุ่มแรก ร่วมกับมณฑลอันฮุยและไห่หนานของจีน งานดังกล่าวกระตุ้นการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือข้ามภูมิภาค อีกทั้งยังต้อนรับผู้แทนธุรกิจจากต่างประเทศถึง 223 คณะสำหรับการเยี่ยมชมและเจรจา ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.7% จากงานครั้งก่อนหน้า

งาน CISCE ปีนี้ดึงดูดผู้จัดแสดงสินค้าและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานกว่า 1,200 ราย นับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของงานแสดงสินค้าและทำลายสถิติผู้เข้าร่วมงานครั้งก่อน การเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 22% จากครั้งที่แล้ว พร้อมเวทีเสวนาธุรกิจ 70 ฟอรัม อีกทั้งกิจกรรมเครือข่ายผู้จัดแสดงสินค้าในช่วงเย็นอีกสองงาน โดยการถ่ายทอดสดดึงดูดผู้ชมออนไลน์รวมกว่า 62 ล้านครั้ง

งานในปีนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ "Digital and Intelligent CISCE" ด้วย โดยงาน Digital Technology Chain เดิมได้รับการยกระดับเป็น Digital and Intelligent Technology Chain ซึ่งเพิ่มโซนจัดแสดงปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ งานดังกล่าวมีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี บริการ และแอปพลิเคชันใหม่ 161 รายการซึ่งเปิดตัวระดับโลกหรือระดับอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก พร้อมการเผยแพร่ Global Supply Chain Promotion Report  ปี 2569 และ Global Supply Chain Resilience Index Matrix  ฉบับใหม่ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

กิจกรรมทางธุรกิจในงานมีความคึกคัก โดยผู้จัดแสดงสินค้าได้สร้างความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้าต้นน้ำและปลายน้ำกว่า 43,000 แห่ง ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว โดยในช่วงเช้าของการจัดงานวันสุดท้ายมีบริษัทรวมถึงสถาบันจากจีนและต่างประเทศ 115 แห่งลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมจัดแสดงในงาน CISCE ครั้งที่ห้า ตัวเลขการจองล่วงหน้าดังกล่าวแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 12.7% เทียบรายปี ในจำนวนนี้ บริษัท 20 แห่งให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมงานในครั้งต่อ ๆ ไป โดยลงนามในข้อตกลงที่มีระยะเวลาสามหรือห้าปี การรายงานข่าวของสื่อขยายตัวขึ้น โดยมีนักข่าวชาวจีนและต่างประเทศกว่า 2,300 รายได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน ซึ่งเพิ่มขึ้น 21.5% จากปี 2568

SOURCE China International Supply Chain Expo

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