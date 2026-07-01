La 4e édition du Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement s'est terminée à Pékin

PÉKIN, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- La quatrième édition du Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement (CISCE) s'est terminée le 26 juin à Pékin. Organisé sous le slogan « Relier le monde pour un avenir commun », cet événement a réuni 676 exposants issus de 85 pays et régions, parmi lesquels figuraient des entreprises de premier plan du secteur de la chaîne d'approvisionnement, des PME innovantes et des instituts de recherche. Les participants étrangers représentaient 36,5 % du total, tandis que les entreprises du classement Fortune 500 et les leaders de leur secteur constituaient 65 % des exposants. Les organisateurs ont décrit ce salon comme une plateforme ouverte consacrée au développement durable et orientée vers les résultats, dédiée au commerce international et à la coopération en matière de chaîne d'approvisionnement.

4th China International Supply Chain Expo Concludes in Beijing

L'Australie a participé en tant que pays d'honneur, tandis que la région française d'Auvergne-Rhône-Alpes et la région italienne de Ligurie se sont jointes à l'événement, en tant que premières régions étrangères invitées, aux côtés de Anhui et Hainan les provinces chinoises invitées. La nature de cet événement a permis de dynamiser les échanges et la collaboration interrégionale. Le salon a accueilli 223 délégations commerciales étrangères venues effectuer des visites sur place et mener des négociations, soit une hausse de 29,7% par rapport à l'édition précédente.

Avec plus de 1 200 exposants et partenaires de la chaîne d'approvisionnement, l'édition de cette année du CISCE a constitué le plus grand rassemblement de l'histoire du salon et a pulvérisé les précédents records de fréquentation. La fréquentation professionnelle sur place a augmenté de 22 % par rapport à la dernière édition. Les organisateurs ont mis en place 70 forums d'affaires et deux soirées de réseautage destinées aux exposants ; les diffusions en direct ont attiré plus de 62 millions de vues cumulées en ligne.

L'événement de cette année a également marqué le lancement de l'initiative « CISCE numérique et intelligent ». L'ancien salon « Digital Technology Chain » a été rebaptisé « Digital and Intelligent Technology Chain » avec un nouvel espace dédié à l'intelligence artificielle. À l'occasion de cet événement, 161 nouveaux produits, technologies, services et applications ont été présentés pour la première fois au niveau mondial ou dans le secteur. Parallèlement, l'édition 2026 du rapport « Global Supply Chain Promotion Report » et une nouvelle matrice de l'indice de résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont été publiées, apportant un nouvel éclairage sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'activité commerciale a été soutenue lors du salon, les exposants ayant noué des liens avec 43 000 entreprises partenaires en amont et en aval, un chiffre supérieur à celui de l'année dernière. Au cours de la dernière matinée, 115 entreprises et institutions chinoises et étrangères ont signé des lettres d'intention pour exposer lors de la cinquième édition du CISCE. Ce chiffre concernant les réservations anticipées représente une hausse de 12,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi elles, 20 entreprises se sont engagées à participer à ce programme sur plusieurs années, en signant des accords d'une durée de trois ou cinq ans. La couverture médiatique s'est également amplifiée, avec plus de 2 300 journalistes chinois et internationaux accrédités pour couvrir l'événement, soit une hausse de 21,5 % par rapport à 2025.