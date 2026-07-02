PEKÍN, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) concluyó el 26 de junio en Beijing. Bajo el lema "Conectar al mundo para un futuro compartido", el evento atrajo a 676 expositores de 85 países y regiones, entre los cuales se encontraban empresas líderes en cadena de suministro, pymes innovadoras e instituciones de investigación. Los participantes extranjeros representaron el 36,5 % del total, mientras que las empresas de la lista Fortune 500 y los líderes del sector constituyeron el 65 % de la base de expositores. Los organizadores describieron la exposición como una plataforma abierta, centrada en la sostenibilidad y orientada a los resultados para el comercio internacional y la cooperación entre cadenas de suministro.

Concluye en Pekín la cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China

Australia participó como el país invitado de honor, mientras que la región francesa de Auvergne-Rhône-Alpes y la región italiana de Liguria figuraron como las primeras regiones extranjeras invitadas, junto con las provincias invitadas Anhui y Hainan de China. Esta disposición fomentó los intercambios interregionales y la colaboración en el transcurso del evento. La exposición recibió a 223 delegaciones comerciales del extranjero para realizar visitas y negociaciones presenciales, lo que significó un aumento del 29,7 % en comparación con la versión anterior.

Al reunir a más de 1.200 expositores y socios de cadena de suministro, la CISCE de este año se convirtió en la mayor convocatoria en la historia de la exposición y rompió los récords de participación anteriores. La asistencia presencial de profesionales aumentó un 22 % en comparación con la última versión. Los organizadores llevaron a cabo 70 foros de negocios y dos eventos nocturnos de establecimiento de redes para expositores, cuyas transmisiones en vivo registraron más de 62 millones de visualizaciones en línea.

El evento de este año también marcó el inicio de la iniciativa "CISCE digital e inteligente". La antigua sección de exhibición "Cadena de Tecnología Digital" se actualizó a "Cadena de Tecnología Digital e Inteligente" y se añadió una zona de exhibición dedicada de manera exclusiva a la inteligencia artificial. Durante el evento, 161 nuevos productos, tecnologías, servicios y aplicaciones hicieron su debut mundial o en el sector. De forma paralela, se publicaron la edición 2026 del Informe acerca de la Promoción de la Cadena de Suministro Globa y una nueva Matriz del Índice de Resiliencia de la Cadena de Suministro Global, los cuales aportaron nuevas perspectivas acerca de la resiliencia de las cadenas de suministro globales.

La actividad comercial en la exposición fue sólida, ya que los expositores establecieron vínculos con 43.000 empresas asociadas de los sectores upstream y downstream, lo que superó la cifra del año pasado. Tan solo en la mañana del último día, 115 empresas e instituciones de China y del extranjero firmaron cartas de intención para exhibir en la quinta versión de la CISCE. Esta cifra de reserva anticipada representa un incremento interanual del 12,7 %. Entre ellas, 20 firmas se comprometieron a participar de manera plurianual e incluso, firmaron acuerdos con una vigencia de tres o cinco años. La cobertura mediática también fue mayor, con más de 2.300 periodistas chinos e internacionales acreditados para cubrir el evento, lo que representa un aumento del 21,5 % en comparación con 2025.

FUENTE China International Supply Chain Expo