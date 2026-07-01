Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China Keempat Melabuhkan Tirai di Beijing

BEIJING, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) Keempat melabuhkan tirainya pada 26 Jun di Beijing. Dianjurkan di bawah tema "Menghubungkan Dunia demi Masa Depan Bersama", acara itu menarik penyertaan 676 pempamer dari 85 negara dan wilayah, termasuk syarikat peneraju rantaian bekalan, perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang inovatif dan institusi penyelidikan. Peserta luar negara merangkumi 36.5 peratus daripada keseluruhan penyertaan, manakala syarikat dalam senarai Fortune 500 dan peneraju industri membentuk 65 peratus daripada keseluruhan pempamer. Penganjur menyifatkan ekspo tersebut sebagai platform yang terbuka, bertumpu kemampanan dan berorientasikan hasil bagi perdagangan antarabangsa dan kerjasama rantaian bekalan.

4th China International Supply Chain Expo Concludes in Beijing

Australia mengambil bahagian sebagai negara tetamu kehormat, manakala wilayah Auvergne-Rhône-Alpes, Perancis dan wilayah Liguria, Itali menjadi wilayah tetamu luar negara yang pertama, bersama-sama wilayah tetamu China iaitu Anhui dan Hainan. Pengaturan itu merangsang pertukaran serta kerjasama rentas wilayah sepanjang acara berlangsung. Ekspo itu menerima kunjungan 223 delegasi perniagaan luar negara bagi lawatan dan rundingan di lokasi, meningkat 29.7 peratus berbanding ekspo sebelumnya.

Dengan menghimpunkan lebih 1,200 pempamer dan rakan rantaian bekalan, CISCE tahun ini mencatatkan penyertaan terbesar dalam sejarah ekspo tersebut dan memecahkan rekod penyertaan sebelum ini. Kehadiran profesional di lokasi meningkat 22 peratus berbanding edisi lalu. Penganjur turut menganjurkan 70 forum perniagaan dan dua acara jaringan pempamer pada waktu malam, dengan penstriman langsungnya mencatat lebih 62 juta tontonan terkumpul dalam talian.

Acara tahun ini turut menandakan permulaan inisiatif "Digital and Intelligent CISCE". Pameran Digital Technology Chain sebelum ini telah dinaik taraf kepada Digital and Intelligent Technology Chain, dengan penambahan zon pameran khas bagi kecerdasan buatan (AI). Sebanyak 161 produk, teknologi, perkhidmatan dan aplikasi baharu membuat penampilan sulung di peringkat global atau industri sepanjang acara tersebut. Pada masa yang sama, edisi 2026 Global Supply Chain Promotion Report serta Global Supply Chain Resilience Index Matrix baharu turut dilancarkan, sekali gus menyediakan pandangan baharu mengenai daya tahan rantaian bekalan global.

Aktiviti perniagaan di ekspo itu berlangsung dengan amat rancak apabila para pempamer berjaya menjalinkan hubungan dengan 43,000 syarikat rakan kongsi huluan dan hiliran, mengatasi pencapaian tahun lalu. Pada pagi hari terakhir sahaja, sebanyak 115 syarikat dan institusi dari China dan luar negara menandatangani surat hasrat untuk menyertai CISCE Kelima. Tempahan awal tersebut mewakili peningkatan 12.7 peratus tahun ke tahun. Daripada jumlah itu, 20 syarikat komited untuk menyertai pameran bagi tempoh beberapa tahun dengan menandatangani perjanjian selama tiga atau lima tahun. Liputan media turut berkembang apabila lebih 2,300 wartawan dari China dan antarabangsa menerima akreditasi untuk membuat liputan acara itu, meningkat 21.5 peratus berbanding tahun 2025.

SOURCE China International Supply Chain Expo