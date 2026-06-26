Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China: a cadeia de tecnologia digital conecta os setores upstream e downstream na economia inteligente global

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A área de exposição "Cadeia de Tecnologia Digital" da 4ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) conta com 58 estandes e reúne 228 empresas dos setores upstream e downstream de 11 países ao longo da cadeia industrial global. Este ano, a seção foi atualizada de "Cadeia de Tecnologia Digital" para "Cadeia de Tecnologia Digital Inteligente", com a estreia de uma zona dedicada à inteligência artificial (IA), mostrando a participação cada vez maior da IA nas cadeias de valor industriais.

Cadeia de Tecnologia Digital: Tornando a inovação mais dinâmica

Os líderes globais do setor estão aproveitando o evento para divulgar parcerias locais. A NVIDIA está apresentando o que chama de "pilha de IA de cinco camadas" — abrangendo energia, chips, infraestrutura, modelos e aplicativos — junto com seus parceiros do ecossistema chinês. A Apple está presente pelo quarto ano consecutivo, apresentando três de seus fornecedores chineses — Sunny Optical, AAC Technologies e Cowain — e demonstrando os avanços em manufatura inteligente, sustentabilidade na produção e capacitação da força de trabalho. Entre os expositores que participam pela primeira vez estão o SK Group, a Skyworks e a Cadence, todos demonstrando interesse em aprofundar seu envolvimento local. Já no que diz respeito às aplicações, marcas como Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP e PwC estão demonstrando a transformação do varejo graças à IA, viabilizando a saúde digital e criando operações mais sustentáveis para acelerar a profunda fusão entre a economia real e a economia digital.

Enquanto nomes globais como a NVIDIA e a Apple chamavam a atenção, os líderes do setor de tecnologia chinês estão utilizando a mesma plataforma para promover suas próprias iniciativas de IA. A Alibaba está apresentando seu modelo básico, juntamente com a iFlytek, que exibe terminais de voz inteligentes, e a TCL, que apresenta soluções digitais específicas para o setor. A Luxshare e a Lens Technology estão apresentando recursos avançados de fabricação na área de produtos eletrônicos de consumo. Os polos industriais regionais também estão ganhando destaque. A província de Zhejiang está enviando uma delegação liderada pela Unitree, fabricante de robôs humanoides, pela BrainCo, desenvolvedora de interfaces cérebro-computador, e pela Hikvision, especialista em visão computacional. A província de Hubei conseguiu trazer 17 empresas de alta tecnologia para apresentar uma cadeia de suprimentos completa com inteligência integrada. Shenzhen está apresentando 13 PMEs especializadas em tecnologias de imagem inteligente e visão artificial.

Desde tecnologias essenciais desenvolvidas por empresas globais até aplicações práticas criadas por empresas chinesas, e desde estratégias de ecossistema dos líderes do setor até ofertas especializadas de polos de inovação regionais, a Cadeia de Tecnologia Digital do CISCE conecta todas as camadas do setor, desde fornecedores upstream até usuários finais downstream. Esta seção ilustra como uma cadeia de suprimentos de IA mais conectada e globalmente integrada está começando a tomar forma.

FONTE China International Supply Chain Expo