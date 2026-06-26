第4回中国国際サプライチェーン博覧会：デジタル技術チェーンがインテリジェント経済で世界の上流・下流をつなぐ

北京、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo、CISCE）のデジタル技術チェーン展示エリアには58ブースが設けられ、世界の産業チェーンを構成する11か国の上流・下流企業228社が参加しています。今年、このエリアは「デジタル技術チェーン（Digital Technology Chain）」から「インテリジェント・デジタル技術チェーン（Intelligent Digital Technology Chain）」へと発展し、産業バリューチェーン全体でAIの役割が拡大していることを反映して、人工知能（AI）専用ゾーンが初めて設けられました。

Digital Tech Chain: Making Innovation More Dynamic

世界の業界リーダー各社は、このイベントを活用して現地パートナーシップを紹介しています。NVIDIAは、中国のエコシステム・パートナー各社とともに、エネルギー、チップ、インフラ、モデル、アプリケーションという5つの層からなる、同社が「5層AIスタック」と呼ぶ枠組みを紹介しています。Appleは4年連続で出展し、同社の中国サプライヤー3社であるSunny Optical、AAC Technologies、Cowainを取り上げ、スマート製造、生産の持続可能性、人材育成における進展を示しています。初出展企業にはSK Group、Skyworks、Cadenceが含まれ、いずれも現地での関与をさらに深めることに関心を示しています。活用面では、Walmart、Medtronic、Schneider Electric、SAP、PwCなどの企業・ブランドが、AIによる小売業界の変革、デジタルヘルスケアの実現、より持続可能な事業運営の構築を通じて、実体経済とデジタル経済の深い融合がどのように加速しているかを示しています。

NVIDIAやAppleといった世界的企業が注目を集める一方で、中国のテクノロジー大手各社も同じプラットフォームを活用して、自社のAI戦略を推進しています。Alibabaは自社の基盤モデルを披露し、iFlytekはスマート音声端末を、TCLは業界特化型デジタルソリューションを紹介しています。LuxshareとLens Technologyは、民生用電子機器分野における高度な製造能力を披露しています。地域の産業クラスターも注目を集めています。浙江省は、ヒューマノイド・ロボット・メーカーのUnitree、ブレイン・コンピューター・インターフェース開発企業のBrainCo、コンピューター・ビジョン専門企業のHikvisionを中心とする代表団を派遣しています。湖北省は、完全な具身知能サプライチェーンを紹介するため、17社のハイテク企業を出展させています。深セン市は、スマートイメージングおよびAIビジョン技術に特化した専門性の高い中小企業13社を紹介しています。

グローバル企業が開発した中核技術から中国企業が構築した実用アプリケーションまで、また業界リーダーのエコシステム戦略から地域のイノベーション・クラスターによる専門的な製品・サービスまで、CISCEのデジタル技術チェーンは、上流サプライヤーから下流エンドユーザーまで、産業のあらゆる層をつなげています。このエリアは、連携性が高く、グローバルに統合されたAIサプライチェーンが形になり始めていることを示しています。

SOURCE China International Supply Chain Expo