4e Salon international sur la chaîne d'approvisionnement en Chine : la chaîne des technologies numériques relie les secteurs en amont et en aval à l'échelle mondiale dans le cadre de l'économie intelligente

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'espace d'exposition consacré à la chaîne des technologies numériques, organisé dans le cadre de la quatrième édition du Salon international sur la chaîne d'approvisionnement (CISCE) en Chine, compte 58 stands et rassemble 228 entreprises en amont et en aval issues de 11 pays, représentant l'ensemble de la chaîne industrielle mondiale. Cette année, la section est passée de « Chaîne des technologies numériques » à « Chaîne des technologies numériques intelligentes », avec l'inauguration d'un espace dédié à l'intelligence artificielle (IA), reflétant ainsi le rôle croissant de l'IA dans les chaînes de valeur industrielles.

Digital Tech Chain: Making Innovation More Dynamic

Les leaders mondiaux du secteur profitent de cet événement pour mettre en avant leurs partenariats locaux. NVIDIA présente ce qu'elle appelle la « pile IA à cinq niveaux », couvrant l'énergie, les puces, l'infrastructure, les modèles et les applications, en collaboration avec ses partenaires chinois de l'écosystème. Apple est de retour pour la quatrième année consécutive, aux côtés de trois de ses fournisseurs chinois, Sunny Optical, AAC Technologies et Cowain, afin de présenter les progrès réalisés en matière de fabrication intelligente, de développement durable dans la production et de formation du personnel. Parmi les exposants qui participent pour la première fois, on compte SK Group, Skyworks et Cadence, qui ont tous manifesté leur volonté de renforcer leur présence sur le marché local. Du côté des applications, des marques telles que Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP et PwC montrent comment l'IA transforme le commerce de détail, facilite les soins de santé numériques et met en place des opérations plus durables afin d'accélérer la fusion profonde entre l'économie réelle et l'économie numérique.

Alors que des géants mondiaux comme NVIDIA et Apple ont attiré l'attention, les leaders chinois du secteur technologique utilisent cette même plateforme pour faire avancer leurs propres projets en matière d'IA. Alibaba présente son modèle de base, aux côtés d'iFlytek, qui propose des terminaux vocaux intelligents, et de TCL, qui offre des solutions numériques adaptées à chaque secteur d'activité. Luxshare et Lens Technology présentent leurs capacités de fabrication de pointe dans le domaine de l'électronique grand public. Les pôles industriels régionaux sont également sous les feux de la rampe. La province du Zhejiang envoie une délégation emmenée par Unitree, fabricant de robots humanoïdes, BrainCo, développeur d'interfaces cerveau-ordinateur, et Hikvision, spécialiste de la vision par ordinateur. La province du Hubei a réuni 17 entreprises de haute technologie afin de présenter une chaîne d'approvisionnement complète intégrant l'intelligence embarquée. Shenzhen met à l'honneur 13 PME spécialisées dans les technologies d'imagerie intelligente et de vision par IA.

Des technologies de base développées par des acteurs mondiaux aux applications concrètes mises au point par des entreprises chinoises, en passant par les stratégies d'écosystème des leaders du secteur et les offres spécialisées des pôles d'innovation régionaux, la chaîne des technologies numériques du CISCE relie tous les maillons de la filière, des fournisseurs en amont aux utilisateurs finaux en aval. Cette section montre comment une chaîne d'approvisionnement en IA plus connectée et mieux intégrée à l'échelle mondiale commence à prendre forme.