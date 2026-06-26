Cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE): la cadena de tecnología digital conecta los sectores de suministro con los de procesamiento y distribución a nivel mundial en la economía inteligente

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El área de la cadena de tecnología digital en la Cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) cuenta con 58 stands y reúne a 228 empresas de suministro de materias primas y de procesamiento y distribución provenientes de 11 países en la cadena industrial internacional. Este año, la sección se ha actualizado para pasar de ser la "Cadena de tecnología digital" a la "Cadena de tecnología digital inteligente", con el debut de una zona específica dedicada a la inteligencia artificial (IA), lo que refleja el papel cada vez más importante de la IA en las cadenas de valor industriales.

Cadena de tecnología digital: hacer que la innovación sea más dinámica

Los líderes de la industria a nivel mundial utilizan el evento como plataforma para mostrar las alianzas locales. NVIDIA presenta junto a sus socios del ecosistema chinos lo que llama "estructura de IA de cinco niveles" y que incluye los ámbitos de la energía, los chips, la infraestructura, los modelos y las aplicaciones. Apple regresa por cuarto año, con la participación de tres de sus proveedores chinos (Sunny Optical, AAC Technologies y Cowain) para demostrar el progreso en la fabricación inteligente, la sostenibilidad de la producción y la capacitación de la fuerza laboral. SK Group, Skyworks y Cadence se presentan por primera vez para indicar su interés por fortalecer la participación local. En cuanto a las aplicaciones, marcas como Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP y PwC muestran cómo la IA está redefiniendo el comercio minorista, impulsando la atención sanitaria virtual y desarrollando operaciones más sostenibles para acelerar la profunda integración de la economía real con la economía digital.

Si bien marcas de renombre mundial como NVIDIA y Apple llamaron la atención, los líderes tecnológicos chinos usan la misma plataforma para impulsar sus propias agendas de IA. Alibaba demuestra su modelo base junto con iFlytek con terminales de voz inteligentes y TCL con soluciones digitales específicas para cada sector. Luxshare y Lens Technology muestran capacidades avanzadas de fabricación en productos electrónicos de consumo. Los clústeres industriales regionales también acaparan la atención. La provincia de Zhejiang ha enviado una delegación encabezada por Unitree, fabricante de robots humanoides, BrainCo, empresa desarrolladora de interfaces cerebro-computadora (ICC), y Hikvision, especialista en visión computacional. La provincia de Hubei ha llevado 17 empresas de alta tecnología para presentar una cadena de suministro completa basada en la inteligencia integrada. Shenzhen cuenta con 13 pequeñas y medianas empresas especializadas que se centran en tecnologías de imágenes inteligentes y visión con IA.

Desde tecnologías fundamentales desarrolladas por las principales empresas a nivel mundial hasta aplicaciones prácticas creadas por compañías chinas, y desde estrategias de ecosistema de líderes del sector hasta ofertas especializadas de los clústeres de innovación regionales, la cadena de tecnología digital en la CISCE conecta cada nivel de la industria, desde los proveedores de la fase inicial de la cadena de suministro hasta los usuarios finales. Esta sección ilustra cómo se está comenzando a definir una cadena de suministro con IA más conectada e integrada a nivel mundial.

FUENTE China International Supply Chain Expo