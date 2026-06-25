มหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน ครั้งที่ 4 ชูห่วงโซ่เทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมเครือข่ายต้นน้ำ-ปลายน้ำทั่วโลก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ
News provided byChina International Supply Chain Expo
25 Jun, 2026, 22:43 CST
ปักกิ่ง, 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- โซนจัดแสดงห่วงโซ่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Chain) ในงานมหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน (CISCE) ครั้งที่ 4 พร้อมให้การต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยบูธจัดแสดงรวม 58 บูธ พร้อมยกทัพผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งฝั่งต้นน้ำและปลายน้ำรวม 228 ราย จาก 11 ประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดแสดง โดยในปีนี้ ไฮไลต์สำคัญคือการยกระดับแนวคิดจาก "ห่วงโซ่เทคโนโลยีดิจิทัล" สู่ "ห่วงโซ่เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ" (Intelligent Digital Technology Chain) พร้อมเปิดตัวโซนปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อนบทบาทของ AI ที่เข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม
บรรดาผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างใช้เวทีนี้เป็นโอกาสสำคัญ ในการนำเสนอผลงานความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น โดย NVIDIA ได้จับมือกับพันธมิตรในระบบนิเวศธุรกิจของจีน ร่วมนำเสนอแนวคิดโครงสร้าง "five-layer AI stack" ครอบคลุมทั้งในด้านพลังงาน ชิป โครงสร้างพื้นฐาน โมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง ขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ร่วมออกบูธต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ควง 3 ซัพพลายเออร์รายสำคัญในจีน ได้แก่ Sunny Optical, AAC Technologies และ Cowain มาร่วมโชว์ความก้าวหน้าด้านระบบการผลิตอัจฉริยะ กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับทักษะแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดแสดงรายใหม่ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกอย่าง SK Group, Skyworks และ Cadence ซึ่งต่างส่งสัญญาณบวกในการเดินหน้าสร้างความผูกพันในท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับในการประยุกต์ใช้จริงนั้น แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP และ PwC ต่างร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยี AI ในการพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีก ขับเคลื่อนการแพทย์ดิจิทัล และสร้างระบบปฏิบัติการที่ยั่งยืนกว่าเดิม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผสานรวมระบบเศรษฐกิจจริงเข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างล้ำลึก
ขณะที่บิ๊กเนมระดับโลกอย่าง NVIDIA และ Apple ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม บรรดาผู้นำเทคโนโลยีของจีนต่างก็ใช้เวทีเดียวกันนี้ในการขับเคลื่อนโรดแมปด้าน AI ของตนเอง โดย Alibaba ได้นำโมเดลพื้นฐานมาจัดแสดง เคียงข้าง iFlytek ที่โชว์ศักยภาพอุปกรณ์ปลายทางระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ และ TCL กับการนำเสนอโซลูชันดิจิทัลเฉพาะทางสำหรับภาคอุตสาหกรรม ส่วนทางด้าน Luxshare และ Lens Technology ร่วมแสดงแสนยานุภาพด้านการผลิตขั้นสูงในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าจับตา โดยมณฑลเจ้อเจียงได้ส่งทัพนวัตกรรมชั้นนำเข้าร่วมงาน นำโดย Unitree ผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์, BrainCo ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ และ Hikvision ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ขณะที่มณฑลหูเป่ยได้นำบริษัทไฮเทค 17 แห่ง มาร่วมนำเสนอห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว ส่วนเมืองเซินเจิ้นได้ส่งผู้ประกอบการ SME เฉพาะทาง 13 ราย มาร่วมโชว์นวัตกรรมภาพถ่ายอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI Vision
จากเทคโนโลยีแกนหลักที่พัฒนาโดยผู้เล่นระดับโลก ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริงโดยบริษัทจีน และจากกลยุทธ์ระบบนิเวศธุรกิจของผู้นำอุตสาหกรรม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะทางของกลุ่มนวัตกรรมในภูมิภาค โซนห่วงโซ่เทคโนโลยีดิจิทัลในงาน CISCE ได้เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ฝั่งต้นน้ำไปจนถึงผู้ใช้ปลายน้ำ ซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ห่วงโซ่อุปทาน AI ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันในระดับโลกนั้น กำลังปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
SOURCE China International Supply Chain Expo
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