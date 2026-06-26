- La 4ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China: La cadena de tecnología digital conecta los niveles ascendente y descendente a nivel global en la economía inteligente

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El área de exhibición de la Cadena de Tecnología Digital en la Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) cuenta con 58 stands y reúne a 228 empresas de la cadena de suministro, tanto de la fase inicial como de la final, procedentes de 11 países de todo el mundo. Este año, la sección ha pasado de llamarse "Cadena de Tecnología Digital" a "Cadena de Tecnología Digital Inteligente", con la inauguración de una Zona dedicada a la inteligencia artificial (IA), lo que refleja el creciente papel de la IA en las cadenas de valor industriales.

Digital Tech Chain: Making Innovation More Dynamic

Los líderes de la industria global están aprovechando el evento para mostrar sus alianzas locales. NVIDIA presenta lo que denomina la "pila de IA de cinco capas" —que abarca energía, chips, infraestructura, modelos y aplicaciones— junto con sus socios del ecosistema chino. Apple regresa por cuarto año consecutivo, presentando a tres de sus proveedores chinos —Sunny Optical, AAC Technologies y Cowain— para demostrar los avances en fabricación inteligente, sostenibilidad de la producción y capacitación de la fuerza laboral. Entre los expositores que participan por primera vez se encuentran SK Group, Skyworks y Cadence, todos ellos mostrando interés en profundizar su participación local. En el ámbito de las aplicaciones, marcas como Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP y PwC muestran cómo la IA está transformando el comercio minorista, impulsando la atención médica digital y construyendo operaciones más sostenibles para acelerar la profunda fusión de la economía real con la economía digital.

Mientras que nombres globales como NVIDIA y Apple acaparaban la atención, los líderes tecnológicos chinos están utilizando la misma plataforma para impulsar sus propias agendas de IA. Alibaba está demostrando su modelo básico, junto con iFlytek con terminales de voz inteligentes y TCL con soluciones digitales específicas para la industria. Luxshare y Lens Technology están mostrando capacidades de fabricación avanzadas en electrónica de consumo. Los clústeres industriales regionales también están acaparando la atención. La provincia de Zhejiang envía una delegación encabezada por el fabricante de robótica humanoide Unitree, el desarrollador de interfaces cerebro-computadora BrainCo y el especialista en visión artificial Hikvision. La provincia de Hubei ha traído 17 empresas de alta tecnología para presentar una cadena de suministro completa de inteligencia incorporada. Shenzhen presenta 13 PYMES especializadas centradas en imágenes inteligentes y tecnologías de visión por IA.

Desde tecnologías centrales desarrolladas por actores globales hasta aplicaciones del mundo real creadas por empresas chinas, y desde estrategias de ecosistemas de líderes de la industria hasta ofertas especializadas de grupos de innovación regionales, la Cadena de Tecnología Digital de CISCE conecta todas las capas de la industria, desde los proveedores iniciales hasta los usuarios finales. La sección ilustra cómo está comenzando a tomar forma una cadena de suministro de IA más conectada y globalmente integrada.