Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Rantaian Teknologi Digital Hubungkan Huluan dan Hiliran Global dalam Ekonomi Pintar

BEIJING, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ruang pameran Rantaian Teknologi Digital di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat membawakan 58 reruai dan menghimpunkan 228 syarikat huluan dan hiliran dari 11 negara dalam rantaian industri global. Tahun ini, bahagian tersebut dinaik taraf daripada "Rantaian Teknologi Digital" kepada "Rantaian Teknologi Digital Pintar", dengan memperkenalkan buat julung kalinya Zon kecerdasan buatan (AI) khusus, lalu mencerminkan peranan AI yang semakin meningkat dalam seluruh rantaian nilai industri.

Digital Tech Chain: Making Innovation More Dynamic

Peneraju industri global memanfaatkan acara tersebut untuk mempamerkan kerjasama tempatan. NVIDIA memperkenalkan apa yang digelar sebagai "tindanan AI lima lapisan" yang merangkumi tenaga, cip, infrastruktur, model dan aplikasi, di samping rakan ekosistemnya di China. Apple kembali menyertai acara berkenaan untuk tahun keempat dengan menampilkan tiga pembekalnya di China, iaitu Sunny Optical, AAC Technologies dan Cowain, bagi memperlihatkan kemajuan dalam pembuatan pintar, kelestarian pengeluaran dan latihan tenaga kerja. Pempamer yang pertama kali menyertai acara tersebut termasuk SK Group, Skyworks dan Cadence, kesemuanya menunjukkan minat untuk memperkukuh penglibatan di peringkat tempatan. Dari sudut aplikasi pula, jenama seperti Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP dan PwC mempamerkan bagaimana AI membentuk semula sektor peruncitan, mendayakan penjagaan kesihatan digital dan membina operasi yang lebih mampan bagi mempercepat gabungan mendalam antara ekonomi sebenar dengan ekonomi digital.

Walaupun nama-nama syarikat global seperti NVIDIA dan Apple menggamit perhatian, peneraju teknologi China turut menggunakan platform yang sama untuk memajukan agenda AI mereka sendiri. Alibaba mendemonstrasikan model asas, bersama-sama iFlytek menerusi terminal suara pintar dan TCL dengan penyelesaian digital khusus industri. Luxshare dan Lens Technology pula mempamerkan keupayaan pembuatan termaju dalam sektor elektronik pengguna. Kluster industri serantau juga mendapat perhatian. Wilayah Zhejiang menghantar delegasi yang diketuai oleh pembuat robot humanoid Unitree, pembangun teknologi antara muka otak-komputer BrainCo, serta pakar penglihatan komputer Hikvision. Wilayah Hubei pula membawa 17 syarikat berteknologi tinggi untuk mempersembahkan rantaian bekalan kecerdasan terkandung yang lengkap. Shenzhen membawakan 13 PKS khusus yang memfokuskan kepada teknologi pengimejan pintar dan visi AI.

Bermula daripada teknologi teras yang dibangunkan oleh pengusaha global kepada aplikasi dunia sebenar yang dibangunkan oleh syarikat China, serta daripada strategi ekosistem syarikat peneraju industri kepada penawaran khusus daripada kluster inovasi serantau, Rantaian Teknologi Digital di CISCE menghubungkan setiap lapisan industri, daripada pembekal di peringkat huluan hinggalah pengguna akhir di peringkat hiliran. Bahagian tersebut menggambarkan bagaimana rantaian bekalan AI yang lebih terhubung dan bersepadu di peringkat global mula terbentuk.

SOURCE China International Supply Chain Expo