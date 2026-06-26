제4회 중국 국제 공급망 박람회: 디지털 기술 체인, 지능형 경제 속 글로벌 업스트림과 다운스트림 연결

베이징, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국 국제 공급망 박람회(CISCE)의 디지털 기술 체인 전시 구역이 58개 부스를 선보이며 글로벌 산업 체인의 11개국에서 온 228개의 업스트림 및 다운스트림 기업들을 한자리에 모았다. 올해 이 부문은 '디지털 기술 체인(Digital Technology Chain)'에서 '지능형 디지털 기술 체인(Intelligent Digital Technology Chain)'으로 업그레이드되었으며, 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐 AI의 역할이 커지는 것을 반영하여 전용 인공지능(AI) 존이 처음으로 등장했다.

Digital Tech Chain: Making Innovation More Dynamic

글로벌 업계 선도기업들이 이 행사를 현지 파트너십을 선보이는 자리로 활용하고 있다. 엔비디아(NVIDIA)는 중국 생태계 파트너들과 함께 에너지, 칩, 인프라, 모델, 애플리케이션에 걸친 '5계층 AI 스택(five-layer AI stack)'을 선보이고 있다. 애플(Apple)은 4년 연속으로 참가하여 스마트 제조, 생산 지속가능성, 인력 교육 분야의 발전을 시연하기 위해 중국 공급업체 3곳인 써니 옵티컬(Sunny Optical), AAC 테크놀로지스(AAC Technologies), 코웨인(Cowain)을 선보이고 있다. 첫 번째 참가업체에는 SK 그룹(SK Group), 스카이웍스(Skyworks), 케이던스(Cadence)가 포함되어 있으며, 모두 현지 참여 심화에 대한 관심을 나타내고 있다. 애플리케이션 측면에서는 월마트(Walmart), 메드트로닉(Medtronic), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), SAP, PwC와 같은 브랜드들이 AI가 어떻게 소매업을 재편하고, 디지털 의료를 실현하며, 더 지속 가능한 운영을 구축하여 실물 경제와 디지털 경제의 깊은 융합을 가속하는지를 보여주고 있다.

엔비디아와 애플 같은 글로벌 기업들이 주목을 받는 가운데 중국 기술 선도기업들도 동일한 플랫폼을 활용하여 자체 AI 의제를 발전시키고 있다. 알리바바(Alibaba)는 자사의 파운데이션 모델을 시연하고 있으며, 아이플라이텍(iFlytek)은 스마트 음성 단말기를, TCL은 산업별 디지털 솔루션을 선보이고 있다. 럭스쉐어(Luxshare)와 렌즈 테크놀로지(Lens Technology)는 소비자 전자제품 분야의 첨단 제조 역량을 선보이고 있다. 지역 산업 클러스터들도 주목을 받고 있다. 저장성은 휴머노이드 로봇 제조업체 유니트리(Unitree), 뇌-컴퓨터 인터페이스 개발업체 브레인코(BrainCo), 컴퓨터 비전 전문업체 하이크비전(Hikvision)이 이끄는 대표단을 파견했다. 후베이성은 완전한 구현형 지능 공급망을 선보이기 위해 17개의 하이테크 기업들을 선보였다. 선전은 스마트 이미징 및 AI 비전 기술에 집중하는 13개의 전문 중소기업을 특별히 소개하고 있다.

글로벌 기업들이 개발한 핵심 기술에서 중국 기업들이 구축한 실세계 애플리케이션까지, 업계 선도기업들의 생태계 전략에서 지역 혁신 클러스터의 전문화된 서비스까지, CISCE의 디지털 기술 체인은 업스트림 공급업체에서 다운스트림 최종 사용자까지 산업의 모든 계층을 연결한다. 이 부문은 더 연결되고 글로벌로 통합된 AI 공급망이 형성되기 시작하는 방식을 보여준다.

SOURCE China International Supply Chain Expo