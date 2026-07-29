Real Madrid C.F. e ELITE Solar anunciam parceria estratégica global

MADRID, Espanha, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Real Madrid e a ELITE Solar anunciaram hoje uma nova parceria estratégica global, unindo uma das instituições esportivas mais icônicas do mundo e uma fabricante líder global de energia fotovoltaica comprometida com o avanço da transição para energia limpa.

Por meio dessa parceria, a ELITE Solar se torna Parceira Oficial e Fornecedora Oficial de Painéis Solares do Real Madrid, unindo forças com um clube reconhecido mundialmente por sua busca pela excelência, inovação e liderança. A colaboração reflete os valores compartilhados por ambas as organizações e seu compromisso em criar um impacto positivo duradouro nas gerações futuras.

Como parte do acordo, a ELITE Solar trabalhará em conjunto com o Real Madrid para promover a energia solar com sustentabilidade, inovação e crescimento responsável por meio de uma série de iniciativas globais destinadas a envolver fãs, clientes, funcionários e comunidades em todo o mundo.

Emilio Butragueño, Diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, disse:

"No Real Madrid, buscamos parceiros que compartilhem nossos valores e nossa visão para o futuro." Temos o prazer de dar as boas-vindas à ELITE Solar à nossa rede global de parceiros."

Alex Chen, Gerente Geral da ELITE Solar, disse:

"É uma honra para nós firmar essa parceria com o Real Madrid, uma das organizações mais respeitadas e bem-sucedidas do mundo." Essa parceria representa muito mais do que um patrocínio; ela reflete nossa busca compartilhada pela excelência, impacto global e criação de valor a longo prazo. Juntos, esperamos inspirar as pessoas por meio da inovação, do desempenho e do compromisso com um futuro mais sustentável."

Fundada em 2005, a ELITE Solar se consolidou como uma das principais fornecedoras globais de soluções fotovoltaicas, atendendo aos mercados de grande escala, comerciais e industriais em todo o mundo. Com uma presença diversificada no setor de manufatura internacional e foco em inovação tecnológica, mitigação de riscos e centralização no cliente, a empresa continua a apoiar a transição acelerada rumo a uma energia limpa e confiável.

A parceria aproveitará o alcance global de ambas as organizações para aumentar a visibilidade da marca, apoiar iniciativas de sustentabilidade e criar experiências significativas para as partes interessadas nos principais mercados internacionais.

O Real Madrid e a ELITE Solar iniciam esta parceria com entusiasmo e confiança, unidos por uma visão compartilhada de liderança, inovação e excelência.

Sobre a ELITE Solar:

Fundada em 2005, a ELITE Solar é uma fornecedora global de soluções solares inteligentes e de alta eficiência para os mercados de serviços públicos, comercial e industrial (C&I) e de geração distribuída (GD). Com sede em Singapura e operações nos EUA na Califórnia, a empresa opera instalações de fabricação integradas no Egito, Indonésia, Vietnã e, em breve, nos EUA, abrangendo toda a cadeia de valor, desde wafers até módulos. O modelo verticalmente integrado e o alcance global da ELITE Solar apoiam sua missão de impulsionar o sucesso dos clientes e acelerar a transição para a energia limpa. Saiba mais em www.elite-solar.com

Sobre o Real Madrid C.F.:

O Real Madrid C.F. é uma entidade esportiva com 124 anos de história. É o clube com o maior número de Taças Europeias tanto no futebol (15) como no basquetebol (11) e foi premiado pela FIFA como o Melhor Clube do século XX. O Real Madrid tem milhões de fãs em todos os cantos do mundo, com mais de 660 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a marca de futebol mais forte do mundo, segundo a Brand Finance, pelo quarto ano consecutivo, e também o clube de futebol com maior faturamento do mundo na temporada 24-25 (Football Money League da Deloitte). Mais informações sobre o Real Madrid C.F. estão disponíveis em www.realmadrid.com, o site de clube de futebol mais visitado pelo sétimo ano consecutivo.

FONTE ELITE Solar