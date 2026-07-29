Real Madrid C.F.とELITE Solarがグローバル戦略的提携を発表

スペイン・マドリード、2026年7月29日 /PRNewswire/ -- Real MadridとELITE Solarは、新たなグローバル戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。これにより、世界で最も象徴的なスポーツ組織の一つと、クリーンエネルギーへの移行を推進することに尽力する世界有数の太陽光発電メーカーが手を組むこととなります。

今回の提携により、ELITE SolarはReal Madridのオフィシャルパートナーおよびオフィシャルソーラーパネルサプライヤーとなり、卓越性、イノベーション、そしてリーダーシップの追求において世界的に知られる同クラブと手を組むことになります。今回の提携は、両組織が共有する価値観と、将来の世代に対して永続的にポジティブな影響をもたらすことへの取り組みを反映したものです。

本契約の一環として、ELITE SolarはReal Madridと連携し、世界中のファン、顧客、従業員、地域社会を巻き込むことを目的としたさまざまなグローバルな取り組みを通じて、持続可能性、イノベーション、そして責任ある成長を柱とした太陽光発電の普及を推進していきます。

Real Madridの機関関係担当ディレクターであるEmilio Butragueño氏は次のように述べています。

「Real Madridでは、私たちの価値観や将来へのビジョンを共有してくれるパートナーを求めています。ELITE Solarを、当社のグローバルパートナー・ネットワークに迎え入れることができ、大変嬉しく思います。」

ELITE Solarのゼネラルマネージャー であるAlex Chenは次のように述べています。

「世界で最も尊敬され、成功を収めている組織であるReal Madridと提携できることを光栄に思います。このパートナーシップは、単なるスポンサーシップにとどまらず、卓越性、世界的な影響力、そして長期的な価値の創出という、両社が共有する目標を体現するものです。私たちは共に、イノベーションと実績、そしてより持続可能な未来への取り組みを通じて、人々にインスピレーションを与えていくことを楽しみにしています。」

2005年に設立されたELITE Solarは、太陽光発電ソリューションの分野において世界をリードするプロバイダーとしての地位を確立し、世界中のユーティリティ規模の市場および商業・産業市場にサービスを提供しています。同社は、世界各国に分散した製造拠点を活かし、技術革新、リスク軽減、そして顧客第一主義に注力することで、クリーンで信頼性の高いエネルギーへの移行が加速するなか、こうした取り組みを引き続き支援しています。

今回の提携により、両組織のグローバルなネットワークを活用し、ブランドの認知度を高め、サステナビリティへの取り組みを支援するとともに、主要な国際市場におけるステークホルダーに向けて有意義な体験を提供していきます。

Real MadridとELITE Solarは、リーダーシップ、イノベーション、そして卓越性という共通のビジョンに結ばれ、熱意と自信を持ってこのパートナーシップをスタートさせます。

ELITE Solarについて

2005年に設立されたELITE Solarは、電力会社、商業・産業（C&I）市場、および分散型発電（DG）市場向けに、高効率でインテリジェントな太陽光発電ソリューションを提供するグローバル企業です。シンガポールに本社を置き、米国ではカリフォルニア州で事業を展開している同社は、エジプト、インドネシア、ベトナムで統合製造拠点を運営し、まもなく米国にも拡大する予定であり、ウェハーからモジュールに至るまでのバリューチェーン全体を網羅しています。ELITE Solarの垂直統合型ビジネスモデルとグローバルな事業展開は、顧客の成功を後押しし、クリーンエネルギーへの移行を加速させるという同社の使命を支えています。詳細はwww.elite-solar.comをご覧ください。

Real Madrid C.F.について

Real Madrid C.F.は、124年の歴史を持つスポーツ団体です。このクラブは、サッカー（15回）とバスケットボール（11回）の両方でヨーロピアン・カップ最多優勝を誇るクラブであり、FIFAから「20世紀のベストクラブ」に選出されています。Real Madridは世界中の至る所に数百万人のファンを擁し、ソーシャルメディアのフォロワー数は6億6,000万人を超えています。ブランド・ファイナンスの調査によると、4年連続で世界最強のサッカーブランドに選ばれており、24-25シーズンには世界で最も多くの収益をあげたサッカークラブにもなりました （Deloitteの「フットボール・マネー・リーグ」調べ）。Real Madrid C.F.に関する詳細情報は、www.realmadrid.comでご覧いただけます。同サイトは、7年連続でアクセス数第1位のサッカークラブ公式サイトです。

SOURCE ELITE Solar