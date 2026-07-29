Real Madrid C.F. und ELITE Solar geben eine weltweite strategische Partnerschaft bekannt

MADRID, Spanien, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Real Madrid und ELITE Solar gaben heute eine neue globale strategische Partnerschaft bekannt, die eine der weltweit bekanntesten Sportinstitutionen und einen weltweit führenden Photovoltaik-Hersteller zusammenbringt, der sich für die Förderung der Energiewende einsetzt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird ELITE Solar offizieller Partner und offizieller Solarmodul-Lieferant von Real Madrid und schließt sich damit einem Verein an, der weltweit für sein Streben nach Spitzenleistungen, Innovation und Führungsstärke bekannt ist. Die Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsamen Werte beider Organisationen wider und ihr Engagement, einen nachhaltigen positiven Einfluss auf künftige Generationen auszuüben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ELITE Solar gemeinsam mit Real Madrid die Solarenergie unter den Gesichtspunkten Nachhaltigkeit, Innovation und verantwortungsbewusstes Wachstum fördern – und zwar durch eine Reihe globaler Initiativen, die darauf abzielen, Fans, Kunden, Mitarbeiter und Gemeinden auf der ganzen Welt einzubinden.

Emilio Butragueño, Leiter für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid, sagte:

„Bei Real Madrid suchen wir Partner, die unsere Werte und unsere Zukunftsvision teilen. „Wir freuen uns, ELITE Solar in unserem weltweiten Partnernetzwerk willkommen zu heißen."

Alex Chen, Geschäftsführer von ELITE Solar , sagte:

„Es ist uns eine Ehre, mit Real Madrid, einem der angesehensten und erfolgreichsten Vereine der Welt, zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ist weit mehr als nur ein Sponsoring; sie spiegelt unser gemeinsames Streben nach Exzellenz, globaler Wirkung und langfristiger Wertschöpfung wider. „Gemeinsam freuen wir uns darauf, Menschen durch Innovation, Leistung und unser Engagement für eine nachhaltigere Zukunft zu inspirieren."

ELITE Solar wurde 2005 gegründet und hat sich als weltweit führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen etabliert, der weltweit Großanlagen sowie den gewerblichen und industriellen Markt bedient. Mit einer breit gefächerten internationalen Produktionspräsenz und einem Fokus auf technologische Innovation, Risikominimierung und Kundenorientierung unterstützt das Unternehmen weiterhin den sich beschleunigenden Übergang zu sauberer und zuverlässiger Energie.

Die Partnerschaft wird die globale Reichweite beider Organisationen nutzen, um die Sichtbarkeit der Marke zu steigern, Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen und für die Interessengruppen in wichtigen internationalen Märkten bereichernde Erlebnisse zu schaffen.

Real Madrid und ELITE Solar gehen diese Partnerschaft mit Begeisterung und Zuversicht ein, vereint durch eine gemeinsame Vision von Führungsstärke, Innovation und Spitzenleistung.

Über ELITE Solar:

ELITE Solar wurde 2005 gegründet und ist ein weltweit tätiger Anbieter von hocheffizienten, intelligenten Solarlösungen für die Bereiche Energieversorgung, Gewerbe und Industrie (C&I) sowie dezentrale Energieerzeugung (DG). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur und einer Niederlassung in Kalifornien betreibt integrierte Produktionsstätten in Ägypten, Indonesien, Vietnam und bald auch in den USA und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette von Wafern bis hin zu Modulen ab. Das vertikal integrierte Geschäftsmodell und die globale Reichweite von ELITE Solar unterstützen das Unternehmen bei seiner Mission, den Erfolg seiner Kunden voranzutreiben und den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.elite-solar.com

Über Real Madrid C.F.:

Der Real Madrid C.F. ist ein Sportverein mit einer 124-jährigen Geschichte. Er ist der Verein mit den meisten Europapokalen sowohl im Fußball (15) als auch im Basketball (11) und wurde von der FIFA als bester Verein des zwanzigsten Jahrhunderts ausgezeichnet. Real Madrid hat Millionen von Fans in allen Teilen der Welt und mehr als 660 Millionen Follower in den sozialen Medien. Laut Brand Finance ist der Verein zum vierten Mal in Folge die stärkste Fußballmarke der Welt und war in der Saison 24/25 zudem der umsatzstärkste Fußballverein der Welt („Football Money League" von Deloitte). Weitere Informationen über Real Madrid C.F. finden Sie unter , www.realmadrid.com und – der seit sieben Jahren in Folge meistbesuchten Website eines Fußballvereins.