Real Madrid C.F. ร่วมกับ ELITE Solar ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลก
News provided byELITE Solar
29 Jul, 2026, 16:00 CST
มาดริด, สเปน, 29 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Real Madrid ร่วมกับ ELITE Solar ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลกครั้งใหม่ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างหนึ่งในสถาบันกีฬาที่โดดเด่นที่สุดในโลกและผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
ELITE Solar จะกลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการและผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์อย่างเป็นทางการของ Real Madrid โดยร่วมมือกับสโมสรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความเป็นผู้นำผ่านความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งสะท้อนค่านิยมร่วมกันของทั้งสององค์กร อีกทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอันยั่งยืนต่อคนรุ่นอนาคต
ในส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว ELITE Solar จะทำงานร่วมกับ Real Madrid เพื่อส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน มีนวัตกรรม และการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านโครงการริเริ่มระดับโลกมากมายซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดแฟน ๆ ลูกค้า พนักงาน และชุมชนทั่วโลก
Emilio Butragueño ผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์องค์กรของ Real Madrid กล่าวว่า:
"ที่ Real Madrid เรามองหาพันธมิตรซึ่งแบ่งปันค่านิยมและวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคต เรายินดีต้อนรับ ELITE Solar เข้าสู่เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกของเรา"
Alex Chen ผู้จัดการทั่วไปของ ELITE Solar เพิ่มเติมว่า:
"เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Real Madrid หนึ่งในองค์กรซึ่งได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าการสนับสนุนทางการเงิน หากสะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการแสวงหาความเป็นเลิศ ผลกระทบระดับโลก และการสร้างมูลค่าระยะยาว เราหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนผ่านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น"
ELITE Solar ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ให้บริการแก่ตลาดกลุ่มโรงงานผลิตพลังงานขนาดใหญ่ ตลาดภาคพาณิชย์ และตลาดภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก บริษัทยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและเชื่อถือได้ซึ่งกำลังเร่งตัวขึ้นด้วยฐานการผลิตระหว่างประเทศอันหลากหลายและการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การลดความเสี่ยง และการให้ความสำคัญกับลูกค้า
ความร่วมมือดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกของทั้งสององค์กรเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ สนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืน และสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ
Real Madrid และ ELITE Solar เริ่มต้นความร่วมมือครั้งนี้ด้วยความกระตือรือร้นและความมั่นใจ โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านความเป็นผู้นำ นวัตกรรม และความเป็นเลิศ
เกี่ยวกับ ELITE Solar:
ELITE Solar ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ในฐานะผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะประสิทธิภาพสูงสำหรับตลาดสาธารณูปโภค ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนีย ดำเนินงานโรงงานผลิตแบบครบวงจรในอียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และจะเปิดดำเนินการในสหรัฐฯ เร็ว ๆ นี้ โดยครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดตั้งแต่แผ่นเวเฟอร์ไปจนถึงโมดูล รูปแบบธุรกิจบูรณาการแนวดิ่งและเครือข่ายระดับโลกของ ELITE Solar สนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า อีกทั้งยังผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.elite-solar.com
เกี่ยวกับ Real Madrid C.F.:
Real Madrid C.F. เป็นสโมสรกีฬาที่มีประวัติยาวนานถึง 124 ปี ซึ่งคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพมากที่สุดทั้งในฟุตบอล (15 สมัย) และบาสเกตบอล (11 สมัย) อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากฟีฟ่าให้เป็นสโมสรที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ Real Madrid มีแฟนคลับนับล้านคนทั่วทุกมุมโลก โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 660 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย เป็นแบรนด์ฟุตบอลซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ Brand Finance เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน และยังเป็นสโมสรฟุตบอลซึ่งทำรายได้สูงสุดในโลกในฤดูกาล 24-25 (Football Money League โดย Deloitte) รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Real Madrid C.F. ได้ทาง www.realmadrid.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สโมสรฟุตบอลที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน
SOURCE ELITE Solar
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