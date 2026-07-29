레알 마드리드 C.F.와 엘리트 솔라, 글로벌 전략적 파트너십 발표

마드리드, 스페인 2026년 7월 29일 /PRNewswire/ -- 레알 마드리드(Real Madrid)와 엘리트 솔라(ELITE Solar)가 7월 29일, 세계에서 가장 상징적인 스포츠 기관 중 하나와 청정에너지 전환을 위해 힘쓰는 글로벌 선도 태양광 제조업체가 함께하는 새로운 글로벌 전략적 파트너십을 발표했다.

이번 파트너십을 통해 엘리트 솔라는 레알 마드리드의 공식 파트너 겸 공식 태양광 패널 공급사로 선정되며, 세계적으로 우수성과 혁신, 리더십을 추구하는 것으로 널리 인정받는 클럽과 손을 맞잡게 됐다. 이번 협력은 양측 조직이 공유하는 가치관과 미래 세대에 지속적으로 긍정적인 영향을 미치고자 하는 공동의 의지를 반영한다.

이번 계약의 일환으로 엘리트 솔라는 레알 마드리드와 함께 전 세계 팬과 고객, 직원 및 지역사회와 소통하기 위해 마련된 다양한 글로벌 이니셔티브를 통해 지속 가능성과 혁신, 책임 있는 성장을 바탕으로 태양광 에너지를 홍보할 계획이다.

레알 마드리드의 에밀리오 부트라게뇨(Emilio Butragueño) 대외관계 이사는 다음과 같이 말했다.

"레알 마드리드는 우리의 가치관과 미래에 대한 비전을 함께하는 파트너를 찾고 있다. 우리는 엘리트 솔라를 우리의 글로벌 파트너 네트워크에 맞이하게 되어 기쁘다"고 덧붙였다.

엘리트 솔라의 알렉스 첸(Alex Chen) 총괄 매니저는 다음과 같이 말했다.

"세계에서 가장 존경받고 성공적인 조직 중 하나인 레알 마드리드와 파트너십을 맺게 되어 영광이다. 이번 파트너십은 단순한 스폰서십을 훨씬 뛰어넘는 의미를 지니며, 우수성과 글로벌 영향력, 장기적 가치 창출을 향한 우리의 공동 추구를 반영한다. 우리는 함께 혁신과 성과, 보다 지속 가능한 미래에 대한 의지를 통해 사람들에게 영감을 주기를 기대한다."

2005년 설립된 엘리트 솔라는 전 세계 유틸리티 규모 시장과 상업 및 산업 시장에 서비스를 제공하는 태양광 솔루션 분야의 글로벌 선도기업으로 자리매김해왔다. 다각화된 국제 생산 거점과 기술 혁신, 리스크 완화, 고객 중심 경영에 대한 집중을 바탕으로, 이 회사는 청정하고 신뢰할 수 있는 에너지로의 전환 가속화를 계속 지원하고 있다.

이번 파트너십은 양측 조직의 글로벌 네트워크를 활용해 브랜드 가시성을 높이고 지속 가능성 이니셔티브를 지원하며 주요 국제 시장 전반의 이해관계자들에게 의미 있는 경험을 만들어낼 예정이다.

레알 마드리드와 엘리트 솔라는 리더십과 혁신, 우수성이라는 공동의 비전으로 하나가 되어, 열정과 확신을 갖고 이번 파트너십의 첫걸음을 내딛는다.

엘리트 솔라 소개

2005년 설립된 엘리트 솔라는 유틸리티, 상업 및 산업, 분산 발전 시장을 위한 고효율 지능형 태양광 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 싱가포르에 본사를 두고 미국 캘리포니아에서 사업을 운영하는 이 회사는 이집트, 인도네시아, 베트남, 그리고 곧 미국에서도 통합 생산 시설을 운영하며 웨이퍼부터 모듈에 이르는 전체 가치사슬을 아우른다. 엘리트 솔라의 수직 통합형 사업 모델과 글로벌 네트워크는 고객의 성공을 이끌고 청정에너지로의 전환을 가속화하고자 하는 회사의 사명을 뒷받침한다. 자세한 내용은 www.elite-solar.com에서 확인할 수 있다.

레알 마드리드 C.F. 소개

레알 마드리드 C.F.는 124년의 역사를 지닌 스포츠 기관이다. 축구(15회)와 농구(11회) 양 종목에서 유러피언컵(European Cup) 최다 우승 클럽이며, FIFA로부터 20세기 최고의 클럽으로 선정된 바 있다. 레알 마드리드는 전 세계 곳곳에 수백만 명의 팬을 보유하고 있으며, 소셜 미디어 팔로워 수는 6억 6000만 명이 넘는다. 브랜드 파이낸스(Brand Finance)에 따르면 4년 연속 세계에서 가장 강력한 축구 브랜드로 선정됐으며, 딜로이트(Deloitte)의 풋볼 머니 리그(Football Money League)에 따르면 24-25시즌 세계에서 가장 높은 수익을 올린 축구 클럽이기도 하다. 레알 마드리드 C.F.에 대한 더 자세한 정보는 7년 연속 축구 클럽 웹사이트 방문자 수 1위를 기록한 www.realmadrid.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE ELITE Solar