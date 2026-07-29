Le Real Madrid C.F. et ELITE Solar annoncent un partenariat stratégique mondial

MADRID, Espagne, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le Real Madrid et ELITE Solar ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique mondial, réunissant l'une des institutions sportives les plus emblématiques au monde et l'un des principaux fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques, engagé dans la promotion de la transition vers les énergies propres.

Grâce à ce partenariat, ELITE Solar devient partenaire officiel et fournisseur officiel de panneaux solaires du Real Madrid, s'associant ainsi à un club reconnu dans le monde entier pour sa quête d'excellence, son innovation et son leadership. Cette collaboration témoigne des valeurs communes des deux organisations et de leur engagement à avoir un impact positif durable sur les générations futures.

Dans le cadre de cet accord, ELITE Solar collaborera avec le Real Madrid pour promouvoir l'énergie solaire sous l'angle du développement durable, de l'innovation et de la croissance responsable, à travers une série d'initiatives mondiales destinées à mobiliser les supporters, les clients, les collaborateurs et les communautés du monde entier.

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a déclaré :

« Au Real Madrid, nous recherchons des partenaires qui partagent nos valeurs et notre vision de l'avenir. » « Nous sommes ravis d'accueillir ELITE Solar au sein de notre réseau mondial de partenaires. »

Alex Chen, directeur général d'ELITE Solar , a déclaré :

« Nous sommes honorés de nous associer au Real Madrid, l'une des organisations les plus respectées et les plus titrées au monde. » Ce partenariat va bien au-delà d'un simple parrainage ; il reflète notre quête commune d'excellence, notre volonté d'avoir un impact mondial et notre engagement en faveur de la création de valeur à long terme. « Ensemble, nous avons hâte d'inspirer les gens grâce à l'innovation, à la performance et à notre engagement en faveur d'un avenir plus durable. »

Fondée en 2005, ELITE Solar s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions photovoltaïques, au service des marchés des centrales à grande échelle, ainsi que des secteurs commercial et industriel, partout dans le monde. Grâce à un réseau de production international diversifié et à une stratégie axée sur l'innovation technologique, la gestion des risques et l'orientation client, l'entreprise continue de soutenir la transition, qui s'accélère, vers une énergie propre et fiable.

Ce partenariat tirera parti de la présence mondiale des deux organisations pour renforcer la visibilité de la marque, soutenir les initiatives en faveur du développement durable et offrir des expériences enrichissantes aux parties prenantes sur les principaux marchés internationaux.

Le Real Madrid et ELITE Solar entament ce partenariat avec enthousiasme et confiance, unis par une vision commune axée sur le leadership, l'innovation et l'excellence.

À propos d'ELITE Solar :

Fondée en 2005, ELITE Solar est un fournisseur mondial de solutions solaires intelligentes et à haut rendement destinées aux marchés des services publics, du secteur commercial et industriel (C&I) et de la production décentralisée (DG). Basée à Singapour et disposant de sites d'exploitation aux États-Unis, en Californie, l'entreprise exploite des sites de production intégrés en Égypte, en Indonésie, au Vietnam et, prochainement, aux États-Unis, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des plaquettes aux modules. Le modèle intégré verticalement et le rayonnement mondial d'ELITE Solar en soutiennent la mission : alimenter le succès de ses clients et accélérer la transition vers l'énergie propre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.elite-solar.com

À propos du Real Madrid C.F. :

Le Real Madrid C.F. est un club sportif fort de 124 ans d'histoire. Le club a remporté le plus grand nombre de Coupes d'Europe de football (15) et de basketball (11). La FIFA lui a décerné le titre de meilleur club du vingtième siècle. Le Real Madrid compte des millions de supporters aux quatre coins du monde, avec plus de 660 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il est classé, selon Brand Finance, comme la marque de football la plus puissante au monde pour la quatrième année consécutive, et figure également en tête des clubs de football les plus rentables au monde pour la saison 2024-2025 (Football Money League de Deloitte). Pour plus d'informations sur le Real Madrid C.F., rendez-vous sur , www.realmadrid.com et, le site web de club de football le plus visité pour la septième année consécutive.