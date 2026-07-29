El Real Madrid C.F. y ELITE Solar anuncian una alianza estratégica global

MADRID, España, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Real Madrid y ELITE Solar han dado a conocer hoy una nueva alianza estratégica global, que une a una de las instituciones deportivas más emblemáticas del mundo con un fabricante líder mundial de energía fotovoltaica comprometido con el avance de la transición hacia la energía limpia.

Gracias a esta alianza, ELITE Solar se convierte en Socio Oficial y Proveedor Oficial de Paneles Solares del Real Madrid, uniendo fuerzas con un club reconocido mundialmente por su búsqueda de la excelencia, la innovación y el liderazgo. La colaboración es un reflejo entorno a los valores compartidos de ambas organizaciones y su compromiso de crear un impacto positivo duradero en las generaciones futuras.

Como parte del acuerdo, ELITE Solar trabajará junto al Real Madrid para promover la energía solar con sostenibilidad, innovación y crecimiento responsable por medio de una variedad de iniciativas globales diseñadas para involucrar a los aficionados, clientes, empleados y comunidades de todo el mundo.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, afirmó:

"En el Real Madrid, buscamos socios que compartan nuestros valores y nuestra visión de futuro. Nos complace dar la bienvenida a ELITE Solar a nuestra red global de socios".

Alex Chen, socio general de ELITE Solar, declaró:

"Es un honor el hecho de asociarnos con el Real Madrid, una de las organizaciones más respetadas y de éxito en todo el mundo. Esta alianza representa mucho más que un patrocinio; es un reflejo de nuestra búsqueda compartida de la excelencia, el impacto global y la creación de valor a largo plazo. Juntos, esperamos inspirar a las personas a través de la innovación, el rendimiento y el compromiso con un futuro más sostenible".

Fundada en el año 2005, ELITE Solar se ha consolidado como un proveedor líder mundial de soluciones fotovoltaicas, atendiendo a los mercados de servicios públicos, comerciales e industriales en todo el mundo. Gracias a contar con una presencia internacional diversificada en la fabricación y un enfoque en la innovación tecnológica, la mitigación de riesgos y la orientación al cliente, la compañía continúa apoyando la transición acelerada hacia una energía limpia y confiable.

Esta alianza aprovechará el alcance global de ambas organizaciones para mejorar la visibilidad de la marca, respaldar las iniciativas de sostenibilidad y crear experiencias significativas para las partes interesadas en mercados internacionales clave.

El Real Madrid y ELITE Solar inician esta alianza con entusiasmo y confianza, mostrándose unidos por una visión compartida de liderazgo, innovación y excelencia.

Acerca de ELITE Solar:

Fundado en 2005, ELITE Solar es un proveedor global de soluciones solares inteligentes y de alta eficiencia para los mercados de servicios públicos, comerciales e industriales (C&I) y de generación distribuida (DG). Con sede en Singapur y operaciones en California, Estados Unidos, la empresa opera instalaciones de fabricación integradas en Egipto, Indonesia, Vietnam y próximamente en Estados Unidos, cubriendo toda la cadena de valor, desde las obleas hasta los módulos. El modelo de integración vertical y el alcance global de ELITE Solar respaldan su misión de impulsar el éxito de sus clientes y acelerar la transición a la energía limpia. Obtenga más información en www.elite-solar.com

Acerca del Real Madrid C.F.:

El Real Madrid C.F. es una entidad deportiva con 124 años de historia. Es el club con más Copas de Europa tanto de fútbol (15) como de baloncesto (11) y fue galardonado por la FIFA como el Mejor Club del siglo XX. El Real Madrid cuenta con millones de aficionados en todo el mundo, con más de 660 millones de seguidores en redes sociales, siendo la marca de fútbol más fuerte del mundo según Brand Finance por cuarto año consecutivo y también el club de fútbol con mayores ingresos del mundo en la temporada 24-25 (Football Money League de Deloitte). Más información sobre el Real Madrid C.F. está disponible en www.realmadrid.com, la página web de un club de fútbol más visitada por séptimo año consecutivo.