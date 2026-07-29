El Real Madrid C.F. y ELITE Solar anuncian una alianza estratégica global

MADRID, España, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Real Madrid y ELITE Solar han anunciado hoy una nueva alianza estratégica global que une a una de las instituciones deportivas más emblemáticas del mundo con un fabricante fotovoltaico líder a nivel mundial comprometido con el avance de la transición hacia las energías limpias.

Gracias a esta colaboración, ELITE Solar se convierte en socio oficial y proveedor oficial de paneles solares del Real Madrid, uniendo fuerzas con un club reconocido en todo el mundo por su búsqueda de la excelencia, la innovación y el liderazgo. Esta colaboración refleja los valores comunes de ambas organizaciones y su compromiso de generar un impacto positivo y duradero en las generaciones futuras.

Como parte del acuerdo, ELITE Solar colaborará con el Real Madrid para promover la energía solar desde una perspectiva de sostenibilidad, innovación y crecimiento responsable a través de una serie de iniciativas globales diseñadas para involucrar a aficionados, clientes, empleados y comunidades de todo el mundo.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, declaró:

«En el Real Madrid buscamos socios que compartan nuestros valores y nuestra visión de futuro. «Nos complace dar la bienvenida a ELITE Solar a nuestra red global de socios».

Alex Chen, director general de ELITE Solar , afirmó:

«Es un honor para nosotros colaborar con el Real Madrid, una de las organizaciones más respetadas y exitosas del mundo. Esta colaboración supone mucho más que un simple patrocinio; es un reflejo de nuestro compromiso común con la excelencia, el impacto global y la creación de valor a largo plazo. «Juntos, esperamos inspirar a las personas a través de la innovación, el rendimiento y el compromiso con un futuro más sostenible».

Fundada en 2005, ELITE Solar se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones fotovoltaicas, prestando servicio a los mercados a gran escala, comerciales e industriales de todo el mundo. Con una presencia industrial internacional diversificada y un enfoque centrado en la innovación tecnológica, la mitigación de riesgos y la orientación al cliente, la empresa sigue apoyando la transición, cada vez más acelerada, hacia una energía limpia y fiable.

Esta colaboración aprovechará el alcance global de ambas organizaciones para mejorar la visibilidad de la marca, apoyar iniciativas de sostenibilidad y crear experiencias significativas para las partes interesadas en los principales mercados internacionales.

El Real Madrid y ELITE Solar inician esta colaboración con entusiasmo y confianza, unidos por una visión común de liderazgo, innovación y excelencia.

Acerca de ELITE Solar:

Fundada en 2005, ELITE Solar es un proveedor mundial de soluciones solares inteligentes y de alta eficiencia para los mercados de la red eléctrica, el sector comercial e industrial (C&I) y la generación distribuida (DG). Con sede central en Singapur y operaciones en Estados Unidos, concretamente en California, la empresa cuenta con plantas de fabricación integradas en Egipto, Indonesia, Vietnam y, próximamente, en Estados Unidos, que abarcan toda la cadena de valor, desde las obleas hasta los módulos. El modelo de integración vertical y el alcance global de ELITE Solar respaldan su misión de impulsar el éxito de sus clientes y acelerar la transición hacia la energía limpia. Más información en www.elite-solar.com

Acerca del Real Madrid C.F.:

El Real Madrid C.F. es una entidad deportiva con 124 años de historia. Es el club con más Copas de Europa, tanto en fútbol (15) como en baloncesto (11), y fue galardonado por la FIFA como el mejor club del siglo XX. El Real Madrid cuenta con millones de aficionados en todos los rincones del mundo y más de 660 millones de seguidores en las redes sociales; es la marca de fútbol más potente del mundo según Brand Finance por cuarto año consecutivo y también el club de fútbol con mayores ingresos del mundo en la temporada 24-25 (Football Money League de Deloitte). Para obtener más información sobre el Real Madrid C.F., visita , www.realmadrid.com y, la página web de un club de fútbol más visitada por séptimo año consecutivo.

FUENTE ELITE Solar