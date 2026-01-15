REALTY ONE GROUP É ELEITO A FRANQUIA IMOBILIÁRIA Nº 1 PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO NO RANKING FRANCHISE 500® DA REVISTA ENTREPRENEUR

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna orientada por propósito e uma das franquias imobiliárias que mais cresce no mundo, conquistou mais uma vez a liderança no ranking da categoria imobiliária do Franchise 500® da revista Entrepreneur, marcando o quinto ano consecutivo em que a UNBrokerage® conquista o primeiro lugar.

Este é o décimo ano em que o Realty ONE Group International integra a lista, mantendo uma trajetória contínua de ascensão no ranking impulsionada por sua inovação constante, pela COOLTURE dinâmica e por um crescimento sustentável em um cenário imobiliário em rápida transformação.

"Por cinco anos consecutivos, esse reconhecimento demonstra o que nossos franqueados e profissionais do mercado imobiliário já sabem: o Realty ONE Group não está apenas crescendo, está liderando", afirmou Kuba Jewgieniew, fundador e CEO da Realty ONE Group International. "Construímos uma marca centrada nas pessoas, que desafia modelos ultrapassados do setor e capacita empreendedores a construir um legado para toda a vida. Esses prêmios anuais são resultado do trabalho árduo, da lealdade e do apreço da nossa ONE Family global pela marca".

De acordo com o editor-chefe da revista Entrepreneur, Jason Feifer, "essas 500 empresas representam alguns dos caminhos mais confiáveis para o empreendedorismo nos Estados Unidos, todas avaliadas a partir de uma análise rigorosa dos fatores que efetivamente impulsionam o sucesso dos franqueados".

O ranking é definido com base em uma análise criteriosa de custos e taxas, porte e crescimento, suporte aos franqueados, força da marca e desempenho financeiro.

O sucesso contínuo do Realty ONE Group é impulsionado por seus sistemas proprietários de negócios, por um programa abrangente de coaching e suporte, por uma marca de estilo de vida ousada e por uma COOLTURE® centrada nas pessoas, que a diferencia dos modelos imobiliários tradicionais. Com mais de 20 mil profissionais do mercado imobiliário distribuídos por mais de 450 unidades em quase 30 países e territórios, o Realty ONE Group segue ampliando sua presença global, mantendo-se fiel à sua missão de transformar vidas por meio do mercado imobiliário.

Saiba mais em www.OwnAOne.com ou em www.join.realtyonegroup.com.

Sobre o Realty ONE Group International

O Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderna e orientada por propósitos no setor imobiliário de mais rápido crescimento, cujo ÚNICO propósito é abrir portas em todo o mundo — UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURA dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia exclusiva, zONE. O Realty ONE Group International foi eleito a marca imobiliária número UM pela Revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua crescendo, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

