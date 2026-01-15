REALTY ONE GROUP、「Entrepreneur」誌の「フランチャイズ500®」で不動産フランチャイズとして5年連続1位を獲得

カリフォルニア州ラグナ・ニゲル, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- 現代的で目的志向のライフスタイルブランドであり、世界で最も急成長しているフランチャイザーの一つであるRealty ONE Group Internationalは、「Entrepreneur」誌の「フランチャイズ500® 」の不動産部門で再び第1位を獲得し、UNBrokerage® は5年連続で首位を獲得しました。

今年で10年目を迎えるRealty ONE Group Internationalは、急速に進化する不動産業界において、絶え間ないイノベーション、ダイナミックなCOOLTURE、持続可能な成長を遂げるなか、毎年順位を上げ続けています。

今回で5 年連続となる受賞は、当社のフランチャイズオーナーと不動産プロフェッショナルが、Realty ONE Groupが成長しているだけでなく、すでに業界をリードしていることを認識していることを示しています」 と、Realty ONE Group Internationalの創設者兼 CEOであるKuba Jewgieniew は述べています。「当社は、人を第一に考え、時代に取り残された業界モデルに挑戦し、起業家に生涯にわたる遺産を築く力を与えるブランドを築いてきました。今回の年間アワードの受賞は、彼らの努力と忠誠心、そしてグローバルなONEファミリーのブランドに対する愛着の賜物です。

「Entrepreneur」誌の編集長であるジェイソン・ファイファー氏は次のように述べています。「この500社は、アメリカで最も信頼できるビジネスオーナーへの道であり、何が実際にフランチャイジーの成功の原動力となっているかに関して、厳しい分析によって審査された結果選ばれています。」

本ランキングは、コストと手数料、規模と成長性、フランチャイジーのサポート、ブランド力、そして財務バフォーマンスの分析によって最終的に決定します。

Realty ONE Groupの継続的な成功は、独自のビジネスシステム、包括的なコーチングとサポート、大胆なライフスタイルブランド、そして従来の不動産モデルとは一線を画す、人を第一に考えるCOOLTURE® によってもたらされています。約30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人以上の不動産プロフェッショナルを擁するこのブランドは、不動産を通じて人生を変えるという使命に忠実であり続けながら、世界展開を続けています。

詳細については、www.OwnAOne.comまたはwww.join.realtyonegroup.comをご覧ください。

Realty ONE Group インターナショナルについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネス・モデル、フルサービスの仲介、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityによる優れたビジネス・コーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人を超える不動産専門家を擁するまでに急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続で「Entrepreneur」誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.com をご覧ください。

