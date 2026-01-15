REALTY ONE GROUP 連續第五年於《Entrepreneur》Franchise 500® 榜單中獲評為全美第一房地產特許經營品牌

加州拉古納尼格爾2026年1月16日 /美通社/ -- Realty ONE Group International，是一個現代化、具有使命驅動的生活風格品牌，也是全球增長最快的房地產特許經營商之一，再度榮登《Entrepreneur》雜誌的房地產類別榜首，位列 Franchise 500® 榜單，這是 UNBrokerage® 連續第五年榮獲此殊榮。

這是 Realty ONE Group International 第十次上榜，並且因為其不斷創新、充滿活力的 COOLTURE 文化以及在快速變化的房地產領域中的可持續增長，每年都在排名中不斷攀升。

Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 說道：「連續五年獲得這一殊榮，證明了我們的特許經營商和房地產專業人士早已知道，Realty ONE Group 不僅在增長，更在領先。 我們打造了一個以人為本、挑戰過時行業模式並賦予企業家建立終身遺產的品牌。 這些年度獎項是他們辛勤工作、忠誠以及我們全球 ONE Family 對品牌熱愛的成果。」

根據 Entrepreneur 雜誌主編 Jason Feifer 表示：「這 500 家公司代表了美國最可靠的創業途徑，每家公司都經過我們嚴格分析，確保其能夠真正推動特許經營商的成功。」

排名是根據成本和費用、規模和增長、特許經營商支持、品牌力量以及財務表現的分析來確定。

Realty ONE Group 的持續成功源於其專有的業務系統、全面的指導與支持、大膽的生活風格品牌，以及以人為本的 COOLTURE®，這使其與傳統房地產模式區分開來。 擁有超過 20,000 名房地產專業人士，遍佈 450 多個地點，涵蓋近 30 個國家和地區，這個品牌持續擴大其全球足跡，同時堅守其通過房地產改變生活的使命。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com 或 www.join.realtyonegroup.com。

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命） 是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 zONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group