- Realty ONE Group es nombrada franquicia inmobiliaria número 1 por quinto año consecutivo en Franchise 500® de Entrepreneur

LAGUNA NIGUEL, California, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderno e impulsado por un propósito y uno de los franquiciadores de bienes inmuebles de más rápido crecimiento en el mundo, ha obtenido una vez más el puesto número 1 en la categoría de bienes inmobiliarios en Franchise 500® de la revista Entrepreneur, lo que marca el quinto año consecutivo en que UNBrokerage® ha obtenido el primer puesto.

Este es el décimo año que Realty ONE Group International figura en la lista, ascendiendo en la clasificación año tras año gracias a su innovación constante, su COOLTURE dinámico y su crecimiento sostenible en un panorama inmobiliario en constante evolución.

"Por quinto año consecutivo, este reconocimiento demuestra lo que nuestros franquiciados y profesionales inmobiliarios ya saben: que Realty ONE Group no solo está creciendo, sino que también lidera", afirmó Kuba Jewgieniew, fundador y consejero delegado de Realty ONE Group International. "Hemos construido una marca que prioriza a las personas, desafía los modelos obsoletos de la industria y empodera a los emprendedores para construir un legado para toda la vida. Estos premios anuales son el resultado de su arduo trabajo, su lealtad y el amor de nuestra familia ONE global por la marca".

Según destacó Jason Feifer, editor jefe de la revista Entrepreneur: "Estas 500 empresas representan algunas de las vías más fiables para convertirse en dueño de un negocio en Estados Unidos, cada una de ellas sometida a un riguroso análisis de los factores que realmente impulsan el éxito de los franquiciados".

Las clasificaciones se determinan mediante un análisis de costes y comisiones, tamaño y crecimiento, apoyo a los franquiciados, solidez de la marca y rendimiento financiero.

El éxito continuo de Realty ONE Group se basa en sus sistemas de negocio exclusivos, asesoramiento y apoyo integrales, una marca de estilo de vida audaz y una filosofía COOLTURE® centrada en las personas, que la diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia global, manteniéndose fiel a su misión de transformar vidas a través del sector inmobiliario.

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias de estilo de vida moderno y con un propósito de más rápido crecimiento, cuyo propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial de primera calidad a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a profesionales inmobiliarios y franquiciados.

