REALTY ONE GROUP MIT DER NR. 1 IMMOBILIEN-FRANCHISE FÜR DAS FÜNFTE JAHR IN FOLGE IN ENTREPRENEUR'S FRANCHISE 500®

LAGUNA NIGUEL, Calif., 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zweckgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchisegeber der Welt, hat sich erneut den ersten Platz in der Immobilienkategorie im Franchise 500® des Magazins Entrepreneur gesichert, womit UNBrokerage® das fünfte Jahr in Folge den ersten Platz belegt.

Dies ist das zehnte Jahr, in dem die Realty ONE Group International in der Liste vertreten ist, und jedes Jahr steigt sie in der Rangliste weiter auf, was auf ihre ständige Innovation, ihre dynamische COOLTURE und ihr nachhaltiges Wachstum in einer sich schnell entwickelnden Immobilienlandschaft zurückzuführen ist.

„Seit fünf Jahren in Folge zeigt diese Auszeichnung, was unsere Franchisenehmer und Immobilienprofis bereits wissen - dass die Realty ONE Group nicht nur wächst, sondern auch führend ist," sagte Kuba Jewgieniew, Gründer und CEO der Realty ONE Group International. „Wir haben eine Marke aufgebaut, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, die überholte Branchenmodelle in Frage stellt und Unternehmern die Möglichkeit gibt, ein lebenslanges Vermächtnis aufzubauen. Diese jährlichen Auszeichnungen sind das Ergebnis ihrer harten Arbeit, ihrer Loyalität und der Liebe unserer weltweiten ONE Familie zur Marke."

Laut dem Chefredakteur des Magazins Entrepreneur , Jason Feifer, „repräsentieren diese 500 Unternehmen einige der zuverlässigsten Wege zum Geschäftseigentum in Amerika, wobei jedes einzelne durch unsere strenge Analyse dessen, was den Erfolg von Franchisenehmern tatsächlich antreibt, überprüft wurde."

Die Rangliste wird anhand einer Analyse der Kosten und Gebühren, der Größe und des Wachstums, der Unterstützung der Franchisenehmer, der Markenstärke und der finanziellen Leistung erstellt.

Der anhaltende Erfolg der Realty ONE Group beruht auf den firmeneigenen Geschäftssystemen, dem umfassenden Coaching und Support, der mutigen Lifestyle-Marke und dem auf den Menschen ausgerichteten COOLTURE® , das sich von traditionellen Immobilienmodellen unterscheidet. Mit mehr als 20.000 Immobilienfachleuten an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Territorien baut die Marke ihre globale Präsenz weiter aus und bleibt dabei ihrer Mission treu, das Leben durch Immobilien zu verändern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com oder www.join.realtyonegroup.com.

