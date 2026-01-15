REALTY ONE GROUP FUE NOMBRADA COMO FRANQUICIA INMOBILIARIA NÚMERO 1 POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO EN LA LISTA FRANCHISE 500® DE ENTREPRENEUR

Realty ONE Group

15 ene, 2026, 21:16 GMT

LAGUNA NIGUEL, California, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y una de las franquiciadoras inmobiliarias de más rápido crecimiento en el mundo, ha vuelto a ocupar el puesto número 1 en la categoría inmobiliaria en Franchise 500® de la revista Entrepreneur, lo que marca el quinto año consecutivo en que UNBrokerage® se gana el primer lugar.

Este es el décimo año en el que Realty ONE Group International entra en la lista y continúa subiendo en la clasificación cada año como resultado de su constante innovación, cooperación dinámica y crecimiento sostenible en un panorama inmobiliario en rápida evolución.

"Durante cinco años consecutivos, este reconocimiento demuestra lo que nuestros propietarios de franquicias y profesionales de bienes raíces ya saben: que Realty ONE Group no solo está creciendo, sino que es líder", comentó Kuba Jewgieniew, fundador y director ejecutivo de Realty ONE Group International. "Hemos creado una marca que prioriza a las personas, desafía los modelos obsoletos de la industria y permite a los emprendedores crear un legado para toda la vida. Estos premios anuales son el resultado de su arduo trabajo, su lealtad y el amor de nuestra familia global ONE por la marca".

Según el editor en jefe de la revista Entrepreneur, Jason Feifer: "Estas 500 empresas representan algunos de las rutas más confiables hacia la propiedad comercial en Estados Unidos, y cada una es examinada con nuestro riguroso análisis de lo que realmente impulsa el éxito de los franquiciados".

Las clasificaciones están determinadas por un análisis de costos y tarifas, tamaño y crecimiento, servicio de soporte a los franquiciados, solidez de la marca y desempeño financiero.

El éxito continuo de Realty ONE Group se debe a sus sistemas comerciales patentados, su capacitación y apoyo integral, su marca de estilo de vida audaz y su enfoque centrado en las personas llamado COOLTURE® que la diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia mundial mientras se mantiene fiel a su misión de cambiar vidas a través del sector inmobiliario.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com o www.join.realtyonegroup.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más modernas y de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida cada vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de corretaje de servicio completo, su dinámica cultura COOLTURE, su formación empresarial superior mediante ONE University, su extraordinario apoyo y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa en crecimiento, al abrir puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group

