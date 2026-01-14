REALTY ONE GROUP NAMED NO. 1 FRANCHISE IMMOBILIÈRE POUR LA CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DANS L'ENTREPRENEUR'S FRANCHISE 500®.

LAGUNA NIGUEL, Calif., 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque moderne, axée sur un style de vie et l'un des franchiseurs immobiliers à la croissance la plus rapide au monde, a une fois de plus obtenu la première place dans la catégorie immobilière du magazine Entrepreneur Franchise 500®, marquant ainsi la cinquième année consécutive où UNBrokerage® a obtenu la première place.

C'est la dixième année que Realty ONE Group International figure sur la liste, continuant à grimper dans le classement chaque année grâce à son innovation constante, sa COOLTURE dynamique et sa croissance durable dans un paysage immobilier en évolution rapide.

« Pour la cinquième année consécutive, cette reconnaissance démontre ce que nos propriétaires de franchises et les professionnels de l'immobilier savent déjà - que le Groupe Realty ONE ne se contente pas de croître, il est en tête, » a déclaré Kuba Jewgieniew, Fondateur et PDG de Realty ONE Group International. « Nous avons construit une marque qui donne la priorité aux personnes, remet en question les modèles dépassés du secteur et donne aux entrepreneurs les moyens de construire un héritage à vie. Ces prix annuels sont le résultat de leur travail acharné, de leur loyauté et de l'amour de notre famille ONE pour la marque. »

Selon Jason Feifer, rédacteur en chef du magazine Entrepreneur's , « Ces 500 entreprises représentent certaines des voies les plus fiables vers la propriété d'une entreprise en Amérique, chacune d'entre elles ayant été approuvée par notre analyse rigoureuse des facteurs de réussite des franchisés ».

Les classements sont établis sur la base d'une analyse des coûts et des redevances, de la taille et de la croissance, du soutien des franchisés, de la force de la marque et des performances financières.

Le succès continu de Realty ONE Group est dû à ses systèmes commerciaux exclusifs, à son coaching et à son soutien complets, à sa marque de style de vie audacieuse et à son approche de la personne, COOLTURE® , qui le différencie des modèles immobiliers traditionnels. Avec plus de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis sur plus de 450 sites dans près de 30 pays et territoires, la marque continue d'étendre son empreinte mondiale tout en restant fidèle à sa mission : changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com.

A propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir ses portes dans le monde entier : « UNE maison, UN rêve et UNE vie en même temps ». L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme de COOLTURE, de son niveau supérieur en coaching d'affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie exclusive, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives : elle poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg