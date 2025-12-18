Realty ONE Group 在業界整合期間重申其目標：以心為先，以冷靜為本，以萬眾一心之力為驅動

加利福尼亞州拉古納尼格爾2025年12月19日 /美通社/ -- 隨著房地產業持續整合與自我革新，Realty ONE Group International——這現代化、目標導向的生活方式品牌，同時也是全球成長最迅速的特許經營商之一——正重申其近二十年來與眾不同的核心價值： 以人為本的酷文化，奠基於真心、個性與「萬眾一心之力」(the Power of ONE)。

Realty ONE 集團成立於 2005 年，由一位房地產專業人士創辦，為所有房地產專業人士而生，已發展成為世界上最受歡迎的房地產品牌之一，同時保持其核心價值觀：愛、支持、成功，以及「ONE」大家庭。

「在這個整合與混亂並存的世界裡，我們對自身成功與房地產專業人士的成就，從未如此清晰且充滿信心，」Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 表示：「我們從未以任何代價追求成為最大規模的企業。我們的目標是成為最具意義的存在，致力打造讓人們被看見、被支持、被賦能的場所，讓每個人都能憑藉真實的自我贏得成功。」

為蓬勃發展而建的 COOLTURE

Realty ONE 集團身份的核心是其標誌性「閃耀如金。做你自己」(Be Golden. Be YOU.) 哲學，這是一個提醒：成功無需循規蹈矩。與此相反，此品牌頌揚個性、創造力與真實性，其核心皆植基於相似的黃金法則──以己所欲施之於人。

這種以人為本的理念催生出獨特的 COOLTURE 文化，將人際關係置於交易之上，將人置於流程之上，同時仍提供頂尖工具、培訓與支援，以實現企業的終極成長。

相同目的，2026 年的新能量

有別於傳統特許經營體系，Realty ONE Group 建立全球擴張的基礎在於「Power of ONE」理念，並堅信當個人獲得支持時，整個社群便能共同成長。此哲學已轉化為充滿協作精神與活力的辦公環境，鼓勵經紀人建立符合個人價值觀與長期目標的事業版圖。

此品牌因此持續吸引追求卓越績效與人生意義的頂尖業務員、團隊領導者及創業家加入。

「我們的成長始終是以人為驅動，」Realty ONE Group 主席兼營銷總監 Cory Vasquez 說：「當您以真心為先，將代理商置於首位，成功自然便會隨之而來，且能持續發展。」

隨著 Realty ONE 集團接近下一章，品牌仍然專注於一直最重要的事情：讓房地產專業人士能夠蓬勃發展，向其服務的社區回饋，並證明企業可以同時展現膽識、盈利能力與人文關懷。

Realty ONE Group 連續第四年獲《Entrepreneur》雜誌入選為「2025 Franchise 500®」，獲評為「第一地產品牌」。該品牌目前在美國 49 個州和接近 30 個國家和地區設有超過 450 個辦事處，並聘用超過 20,000 名地產專業人士。

如欲了解更多，請瀏覽 www.OwnAOne.com 或 www.join.realtyonegroup.com 。

Realty ONE Group 簡介 International

Realty ONE Group International 是房地產領域中發展最迅速、最具現代化精神、以使命為導向的生活方式品牌之一，其核心宗旨在於為全球開啟新篇章，逐步實現一個家園、一個夢想、一個人生 (ONE home, ONE dream, ONE life)。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術 zONE，此集團已迅速增長至 20,000 多名房地產專業人士，覆蓋 30 個國家和地區共 450 多個地點。Realty ONE Group International 連續三年被《企業家》雜誌（Entrepreneur Magazine）評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，而且為房地產專業人士和特許經營業主敞開大門。如欲進一步了解，請瀏覽 www.RealtyOneGroup.com 。

