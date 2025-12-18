REALTY ONE GROUP REAFIRMA SU PROPÓSITO EN MEDIO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR: LIDERAR CON CORAZÓN, CULTURA Y EL PODER DE ONE

LAGUNA NIGUEL, California, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el sector inmobiliario continúa su consolidación y redefinición, Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, reafirma lo que la ha diferenciado durante casi dos décadas: una cultura COOLTURE que antepone a las personas y se basa en el corazón, la individualidad y el poder de ONE.

Fundada en 2005 y creada por un profesional inmobiliario para profesionales inmobiliarios, Realty ONE Group se ha convertido en una de las marcas inmobiliarias más populares del mundo, sin dejar de lado sus valores fundamentales: amor, apoyo, éxito y ONE Family.

"En un mundo de consolidación y confusión, nunca hemos estado tan seguros y confiados en nuestro éxito y en el de nuestros profesionales inmobiliarios", afirmó Kuba Jewgieniew , fundador y director ejecutivo de Realty ONE Group International. "Nunca nos propusimos ser los más grandes a cualquier precio. Nos propusimos ser los más significativos y crear un lugar donde las personas sean vistas, apoyadas y empoderadas para triunfar por ser exactamente quienes son".

UNA CULTURA CREADA PARA PROSPERAR

En el corazón de la identidad de Realty ONE Group se encuentra su lema característico 'Be Golden. Be YOU.', (sé de oro, sé tú mismo) que nos recuerda que el éxito no pasa por conformarse. En cambio, la marca celebra la individualidad, la creatividad y la autenticidad, todo ello basado en una regla de oro similar: trata a los demás como te gustaría que te traten.

Este enfoque centrado en las personas ha impulsado una cultura COOLTURE distintiva que prioriza las relaciones sobre las transacciones y las personas sobre los procesos, al tiempo que ofrece herramientas, formación y apoyo de élite para el máximo crecimiento empresarial.

MISMO OBJETIVO, NUEVA ENERGÍA PARA 2026

A diferencia de los sistemas de franquicias tradicionales, Realty ONE Group construyó su expansión mundial en torno al poder de ONE y la creencia de que cuando se apoya a las personas, toda la comunidad se beneficia. Esta filosofía se ha traducido en oficinas colaborativas y llenas de energía, donde se anima a los agentes a crear negocios alineados con sus valores personales y objetivos a largo plazo.

El resultado es una marca que atrae a los mejores productores, líderes de equipo y emprendedores que buscan tanto rendimiento como propósito.

"Nuestro crecimiento siempre ha estado impulsado por las personas", afirma Cory Vásquez , presidenta y directora de Marketing de Realty ONE Group. "Cuando se lidera con el corazón y se da prioridad a los agentes, el éxito llega de forma orgánica y sostenible".

A medida que Realty ONE Group se acerca a su próxima etapa, la marca sigue centrada en lo que siempre ha sido más importante: empoderar a los profesionales inmobiliarios para que prosperen, retribuir a las comunidades a las que atiende y demostrar que los negocios pueden ser audaces, rentables y humanos al mismo tiempo.

Realty ONE Group ha sido nombrada la marca inmobiliaria número uno por cuarto año consecutivo en la prestigiosa lista Franchise 500® de 2025 de la revista Entrepreneur. La marca cuenta ahora con más de 450 oficinas y más de 20.000 profesionales inmobiliarios en 49 estados de EE. UU. y casi 30 países y territorios.

Más información en www.OwnAOne.com o www.join.realtyonegroup.com .

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias más modernas, con mayor crecimiento y más orientadas a objetivos, cuyo único propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de corretaje de servicio completo, su dinámica cultura COOLTURE, su formación empresarial superior mediante ONE University, su extraordinario apoyo y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa en crecimiento, al abrir puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

FUENTE Realty ONE Group