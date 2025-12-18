-Realty ONE Group reafirma su propósito en medio de la consolidación de la industria: liderar con corazón, frescura y el Poder del UNO

LAGUNA NIGUEL, Calif., 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la industria inmobiliaria continúa consolidándose y redefiniéndose, Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y uno de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, está reafirmando lo que la ha distinguido durante casi dos décadas: una COOLTURE que prioriza a las personas, construida sobre el corazón, la individualidad y el Poder del UNO.

Fundada en 2005 y creada por un profesional inmobiliario para profesionales del sector, Realty ONE Group se ha convertido en una de las marcas inmobiliarias más populares del mundo, manteniéndose firme en sus valores fundamentales: amor, apoyo, éxito y UNA Familia.

"En un mundo de consolidación y confusión, nunca hemos tenido tanta claridad y confianza en nuestro éxito y en el de nuestros profesionales del sector inmobiliario", afirmó Kuba Jewgieniew, fundador consejero delegado de Realty ONE Group International. "Nunca nos propusimos ser los más grandes a cualquier precio. Nos propusimos ser los más significativos y construir un lugar donde las personas sean vistas, apoyadas y empoderadas para triunfar siendo exactamente quienes son".

UNA COOLTURE CONSTRUIDA PARA PROSPERAR

La identidad de Realty ONE Group se basa en su filosofía distintiva "Sé brillante. Sé tú mismo", que nos recuerda que el éxito no requiere conformismo. La marca celebra la individualidad, la creatividad y la autenticidad, todo ello basado en una Regla de Oro similar: tratar a los demás como quieres ser tratado.

Este enfoque centrado en las personas ha impulsado una COOLTURE distintiva que prioriza las relaciones sobre las transacciones y a las personas sobre los procesos, a la vez que ofrece herramientas, formación y apoyo de élite para el máximo crecimiento empresarial.

MISMO PROPÓSITO, NUEVA ENERGÍA PARA 2026

A diferencia de los sistemas de franquicia tradicionales, Realty ONE Group ha construido su expansión global en torno al Poder del UNO y la convicción de que cuando las personas reciben apoyo, toda la comunidad prospera. Esta filosofía se ha traducido en oficinas colaborativas y dinámicas donde se anima a los agentes a construir negocios alineados con sus valores personales y objetivos a largo plazo.

El resultado es una marca que sigue atrayendo a los mejores productores, líderes de equipo y emprendedores que buscan tanto rendimiento como propósito.

"Nuestro crecimiento siempre ha estado impulsado por las personas", indicó Cory Vasquez, presidente y director de marketing de Realty ONE Group. "Cuando lideras con el corazón y priorizas a los agentes, el éxito llega de forma orgánica y sostenible".

A medida que Realty ONE Group se acerca a su siguiente capítulo, la marca se mantiene enfocada en lo que siempre ha sido más importante: empoderar a los profesionales inmobiliarios para que prosperen, contribuir a las comunidades a las que sirve y demostrar que los negocios pueden ser audaces, rentables y humanos al mismo tiempo.

Realty ONE Group fue nombrada la marca inmobiliaria número 1 por cuarto año consecutivo en la prestigiosa lista Franchise 500® 2025 de Entrepreneur. La marca ahora incluye más de 450 oficinas y más de 20.000 profesionales inmobiliarios en 49 estados de Estados Unidos y casi 30 países y territorios.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com o www.join.realtyonegroup.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias de estilo de vida modernas y con un propósito de más rápido crecimiento, cuyo propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 27 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial de primera calidad a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a profesionales inmobiliarios y franquiciados. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

