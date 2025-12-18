LE REALTY ONE GROUP RÉAFFIRME SA RAISON D'ÊTRE DANS UN CONTEXTE DE CONSOLIDATION DU SECTEUR : DIRIGER AVEC CŒUR, COOLTURE ET LE POUVOIR D'UNE SEULE PERSONNE

LAGUNA NIGUEL, Calif., 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le secteur de l'immobilier continue de se consolider et de se redéfinir, Realty ONE Group International, une marque moderne, axée sur un style de vie et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, réaffirme ce qui l'a distingué depuis près de deux décennies : une COOLTURE axée sur les personnes et fondée sur le cœur, l'individualité et le pouvoir de l'UN.

Fondé en 2005 et créé par un professionnel de l'immobilier, pour les professionnels de l'immobilier, Realty ONE Group est devenu l'une des marques immobilières les plus populaires au monde, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales : de l'amour, du soutien, de la réussite et d'une seule famille.

« Dans un monde de consolidation et de confusion, nous n'avons jamais été aussi clairs et confiants quant à notre succès et au succès de nos professionnels de l'immobilier, » a déclaré Kuba Jewgieniew , fondateur et PDG de Realty ONE Group International. « Nous n'avons jamais cherché à être les plus grands à tout prix. Nous avons décidé d'être les plus significatifs et de construire un lieu où les gens sont vus, soutenus et habilités à gagner en étant exactement ce qu'ils sont ».

UNE CULTURE CONSTRUITE POUR PROSPÉRER

Au cœur de l'identité de Realty ONE Group se trouve sa signature 'Be Golden. Be YOU.' philosophie qui rappelle que le succès n'exige pas la conformité. Au contraire, la marque célèbre l'individualité, la créativité et l'authenticité, le tout ancré dans une règle d'or similaire : traiter les autres comme on veut être traité.

Cette approche axée sur les personnes a donné naissance à une COOLTURE distinctive qui donne la priorité aux relations plutôt qu'aux transactions et aux personnes plutôt qu'aux processus, tout en fournissant des outils, des formations et un soutien de haut niveau pour assurer la croissance ultime de l'entreprise.

MÊME OBJECTIF, NOUVELLE ÉNERGIE POUR 2026

Contrairement aux systèmes de franchise traditionnels, Realty ONE Group a construit son expansion mondiale autour de la puissance de ONE et de la conviction que lorsque les individus sont soutenus, c'est toute la communauté qui s'en trouve renforcée. Cette philosophie s'est traduite par des bureaux collaboratifs et pleins d'énergie où les agents sont encouragés à créer des entreprises en accord avec leurs valeurs personnelles et leurs objectifs à long terme.

Le résultat est une marque qui continue d'attirer les meilleurs producteurs, les chefs d'équipe et les entrepreneurs qui recherchent à la fois la performance et la raison d'être.

« Notre croissance a toujours été alimentée par les personnes, » a déclaré Cory Vasquez , président et CMO de Realty ONE Group. « Lorsque vous dirigez avec le cœur et que vous mettez les agents au premier plan, le succès suit de manière organique et durable. »

Alors que le groupe Realty ONE aborde son prochain chapitre, la marque reste concentrée sur ce qui a toujours compté le plus : en donnant aux professionnels de l'immobilier les moyens de prospérer, en rendant service aux communautés qu'elle dessert et en prouvant que les affaires peuvent être audacieuses, rentables et humaines à la fois.

Realty ONE Group a été nommé la marque immobilière n° 1 pour la quatrième année consécutive sur la prestigieuse liste 2025 Franchise 500® d'Entrepreneur. La marque compte aujourd'hui plus de 450 bureaux et plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans 49 États américains et près de 30 pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com .

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques immobilières les plus dynamiques, modernes et axées sur le style de vie, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN (number ONE) par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les franchisés. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg