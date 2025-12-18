REALTY ONE GROUP BEKRÄFTIGT IHREN ZWECK INMITTEN DER BRANCHENKONSOLIDIERUNG: FÜHREN MIT HERZ, COOLTURE UND DIE KRAFT DES EINEN

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während sich die Immobilienbranche weiter konsolidiert und neu definiert, bekräftigt Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, was sie seit fast zwei Jahrzehnten auszeichnet: eine COOLTURE, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen und die auf Herz, Individualität und der Kraft des EINEN beruht.

Die 2005 gegründete Realty ONE Group, die von Immobilienfachleuten für Immobilienfachleute geschaffen wurde, hat sich zu einer der beliebtesten Immobilienmarken der Welt entwickelt und ist dabei ihren Grundwerten treu geblieben: Liebe, Unterstützung, Erfolg und EINE Familie.

„In einer Welt der Konsolidierung und Verwirrung waren wir noch nie so klar und zuversichtlich, was unseren Erfolg und den Erfolg unserer Immobilienprofis betrifft", sagte Kuba Jewgieniew , Gründer und CEO der Realty ONE Group International. „Wir waren nie darauf aus, um jeden Preis der Größte zu sein. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Ort zu sein, an dem die Menschen gesehen und unterstützt werden und die Möglichkeit haben, zu gewinnen, indem sie genau so sind, wie sie sind".

EINE KÜHLUNG, DIE SICH GUT ENTWICKELT

Das Herzstück der Identität der Realty ONE Group ist ihr Markenzeichen 'Be Golden. Sei DU.' Philosophie, die daran erinnert, dass Erfolg keine Konformität erfordert. Stattdessen zelebriert die Marke Individualität, Kreativität und Authentizität, die alle in einer ähnlichen Goldenen Regel verankert sind: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.

Dieser Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, hat zu einer unverwechselbaren COOLTURE geführt, bei der Beziehungen Vorrang vor Transaktionen und Menschen Vorrang vor Prozessen haben, während gleichzeitig erstklassige Tools, Schulungen und Support für das ultimative Geschäftswachstum bereitgestellt werden.

GLEICHER ZWECK, NEUE ENERGIE FÜR 2026

Im Gegensatz zu traditionellen Franchise-Systemen hat die Realty ONE Group ihre globale Expansion auf der Grundlage der Power of ONE und der Überzeugung aufgebaut, dass die gesamte Gemeinschaft wächst, wenn der Einzelne unterstützt wird. Diese Philosophie hat zu kollaborativen, energiegeladenen Büros geführt, in denen die Vertreter ermutigt werden, Geschäfte aufzubauen, die ihren persönlichen Werten und langfristigen Zielen entsprechen.

Das Ergebnis ist eine Marke, die weiterhin Top-Produzenten, Teamleiter und Unternehmer anzieht, die sowohl Leistung als auch Zielsetzung suchen.

„Unser Wachstum war schon immer von Menschen getragen," sagt Cory Vasquez , Präsident und CMO der Realty ONE Group. „Wenn man mit Herz führt und die Makler an die erste Stelle setzt, stellt sich der Erfolg sowohl organisch als auch nachhaltig ein."

Während sich die Realty ONE Group ihrem nächsten Kapitel nähert, konzentriert sich die Marke weiterhin auf das, was ihr schon immer am wichtigsten war: Wir geben Immobilienfachleuten die Möglichkeit, sich zu entfalten, geben den Gemeinden, denen wir dienen, etwas zurück und beweisen, dass ein Unternehmen gleichzeitig mutig, profitabel und menschlich sein kann.

Die Realty ONE Group wurde zum vierten Mal in Folge auf der prestigeträchtigen Entrepreneur's 2025 Franchise 500® Liste zur Nr. 1 unter den Immobilienmarken ernannt . Die Marke umfasst mittlerweile mehr als 450 Büros und über 20.000 Immobilienexperten in 49 US-Bundesstaaten und fast 30 Ländern und Gebieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com oder www.join.realtyonegroup.com .

Über Realty ONE Group International

Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com .

