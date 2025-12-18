業界再編の中、REALTY ONE GROUPが目的を再確認：心、COOLTURE、そしてPOWER OF ONEでリード

カリフォルニア州ラグナ・ニゲル, 2025年12月19日 /PRNewswire/ -- 不動産業界が統合と再定義を続ける中、現代的で目的志向のライフスタイルブランドであり、世界で最も急成長しているフランチャイザーの一つであるRealty ONE Group Internationalは、20年近くにわたり他社との差別化を図ってきた要素を再確認しています。それは、心、個性、そして「Power of ONE」を基盤とした、人を第一に考えるCOOLTUREです。

2005年に不動産専門家によって、不動産専門家のために創設されたRealty ONE Groupは、愛、支援、成功、そしてONEファミリーという中核的価値観を堅持しつつ、世界で最も人気のある不動産ブランドの一つへと成長を遂げてきました。

「業界再編と混乱の時代において、私たち自身の成功と不動産プロフェッショナルの成功について、これほど明確かつ確信を持って語れる時はありません」と、Realty ONE Group Internationalの創設者兼CEOであるKuba Jewgieniewは述べています。「私たちは決して、どんな犠牲を払っても最大になることを目指したわけではありません。最も意義ある存在となること、そして人々がありのままの姿で認められ、支えられ、力を与えられて勝利を掴める場を築くことを目指してきたのです。」

繁栄のために築かれたCOOLTURE

Realty ONE Groupのアイデンティティの中核をなすのは、その象徴的な「Be Golden.Be YOU.」という哲学です。これは成功に画一性は不要だということを思い出させてくれます。むしろ、このブランドは個性、創造性、そして本物らしさを称賛し、それらすべては自分が扱われたいように他人を扱うという、共通の黄金律によって支えられています。

この人を第一に考える姿勢が、取引よりも人間関係を、プロセスよりも人を優先する独自のCOOLTUREを育んできました。同時に、究極のビジネス成長を実現するための優れたツール、トレーニング、サポートを提供し続けています。

同じ目的、新たなエネルギーで2026年へ

従来のフランチャイズシステムとは異なり、Realty ONE Groupは「Power of ONE」と「個人が支えられればコミュニティ全体が成長する」という信念を基盤にグローバル展開を推進しています。この理念は、エージェントが個人の価値観や長期目標に沿ったビジネス構築を奨励される、協力的で活気あふれるオフィス環境へと結実しています。

その結果、実績と意義の両方を求めるトッププロデューサー、チームリーダー、起業家を引き続き惹きつけるブランドが形成されました。

「私たちの成長は常に人材主導です」と、Realty ONE Groupの社長兼CMOであるCory Vasquezは述べています。「心を込めてリーダーシップを発揮し、エージェントを最優先にすれば、成功は自然と持続可能に訪れるのです」

新たな章を迎えるにあたり、Realty ONE Groupは最も重要なことに注力し続けます。それは、不動産プロフェッショナルが活躍できる環境を整え、サービスを提供するコミュニティに還元し、ビジネスが大胆で収益性が高く、かつ人間味にあふれたものであることを証明することです。

Realty ONE Groupは、Entrepreneur誌の権威ある2025 Franchise 500®リストにおいて、4年連続で不動産ブランド部門の1位に選出されました。現在、このブランドは、米国49州と30の国・地域にわたり、450を超えるオフィスと2万人を超える不動産専門家を擁しています。

詳細については、www.OwnAOne.comまたはwww.join.realtyonegroup.comをご覧ください。

Realty ONE Group Internationalについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネス・モデル、フルサービスの仲介、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityによる優れたビジネス・コーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人を超える不動産専門家を擁するまでに急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続で『Entrepreneur』誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.comをご覧ください。

