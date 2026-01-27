REALTY ONE GROUP COMEMORA 20 ANOS DE IMPACTO NA COMUNIDADE E DIVULGA RESULTADOS SIGNIFICATIVOS EM DOAÇÕES EM 2025

Realty ONE Group

27 jan, 2026, 20:57 GMT

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group International marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e uma das franquias imobiliárias de crescimento mais rápido do mundo, anunciou hoje com orgulho seus resultados de doação no final do ano de 2025, destacando o impacto significativo causado por seus profissionais imobiliários em todo o mundo, por meio da ONE Cares, a fundação de caridade da empresa.

Em 2025, a ONE Family Network apoiou 240.292 vizinhos da comunidade, contribuiu com 8.467 horas de serviço comunitário e doou quase US$ 400.000 por meio de iniciativas da ONE Cares, demonstrando o compromisso contínuo da marca com o serviço, a generosidade e a liderança comunitária.

"Retribuir não é uma iniciativa da Realty ONE Group, é a base dos nossos 6C's, nossas crenças e nossos valores", declarou Kuba Jewgieniew, CEO e fundador da Realty ONE Group International. "Nossos profissionais estão comprometidos em fazer a diferença, não apenas no setor imobiliário, mas nas comunidades que atendem todos os dias."

Todos os anos, a Realty ONE Group International comemora sua fundação em primeiro de maio com um dia global de doação e voluntariado. Esse dia especial deste ano impactou quase 60.000 vidas, com 3.053 horas de voluntariado e US$ 144.785.

Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a Realty ONE Group International comprometeu-se a plantar 1.069 árvores em 2025, avançando sua iniciativa ONE Tree, ONE World para quase 142.000 árvores prometidas em todo o mundo desde 2022.

À medida que a empresa continua a crescer globalmente, a Realty ONE Group permanece focada na construção de um legado definido por impacto, propósito e generosidade.

O sucesso contínuo da Realty ONE Group International é motivado por seus sistemas de negócios próprios, coaching e suporte abrangentes, marca de estilo de vida ousada e uma COOLTURE® voltada para as pessoas que a diferencia dos modelos imobiliários tradicionais. Com mais de 20 mil profissionais do mercado imobiliário distribuídos por mais de 450 unidades em quase 30 países e territórios, a Realty ONE Group segue ampliando sua presença global, mantendo-se fiel à sua missão de transformar vidas por meio do mercado imobiliário.

Saiba mais em  www.OwnAOne.com ou www.realtyonegroup.com

Sobre a Realty ONE Group International

A Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderno, com propósito e crescimento mais rápido no mercado imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas ao redor do mundo – UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURA dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia exclusiva, zONE. A Realty ONE Group International foi eleita a marca imobiliária número UM pela Revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua crescendo, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

