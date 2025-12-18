업계의 구조 개편 와중에 설립 목적 재천명한 리얼티 원 그룹: 진심, 쿨쳐, 그리고 단합의 힘으로 시장 선도

라구나 니겔, 캘리포니아주, 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 부동산 업계가 잇따른 합병과 개편으로 요동치는 가운데, 목적 지향적인 현대식 라이프스타일 브랜드이자 세계에서 가장 빠르게 성장 중인 프랜차이즈 기업인 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)이 20년 가까이 고집해 온 자사만의 가치관을 재천명했다. 진심과 개성, 그리고 단합의 힘(Power of ONE)을 토대로 조성된 사람을 중시하는 문화인 쿨쳐(COOLTURE, Cool과 Culture의 합성어)가 다름 아닌 그것이다.

2005년에 부동산 전문가에 의해 전문가를 위해 탄생한 리얼티 원 그룹은 사랑, 지원, 성공, 그리고 한 가족(ONE Family)이라는 가치관을 고수한 채 세계에서 가장 인기 있는 부동산 브랜드 중 하나로 성장했다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널 창립자이자 최고 경영자 쿠바 주그니어(Kuba Jewgieniew)는 "부동산 업계가 합병과 구조조정으로 몸살을 앓고 있지만, 리얼티 원 그룹은 명확한 비전이 있기에 회사와 소속 부동산 전문가들의 성공을 자신한다"라고 단언하고, "리얼티 원 그룹은 외형적 크기에 집착해 무리하게 사업을 추진하려 한 적이 단 한 번도 없다. 리얼티 원 그룹은 외형적 성장보다 내실 있는 가치를 지향하며, 구성원 개개인이 그대로의 모습으로 존중과 지지를 받고, 스스로 성공을 쟁취할 수 있는 여건을 조성하는 데 전력을 기울인다"라고 전했다.

성장을 추구하는 기업 문화, 쿨쳐

리얼티 원 그룹의 정체성은 굳이 자아를 포기하지 않아도 성공할 수 있다는 뜻을 담은 '본연의 모습으로 빛나는 존재(Be Golden. Be YOU)'라는 고유의 철학을 근간으로 삼는다. 이렇게 리얼티 원 그룹은 획일성을 지양하고 개성과 창의성, 그리고 진정성을 지향한다. 그리고 이 모든 가치는 자신이 존중받고 싶은 만큼 타인을 존중하라는 황금률(Golden Rule)에 뿌리를 두고 있다.

이처럼 사람을 가장 먼저 생각하는 경영 방식은 거래보다 관계를, 형식보다 사람을 중시하는 차별화된 쿨쳐의 원동력이 된다. 또한 이는 비즈니스 성장에 필요한 최고 수준의 도구, 교육, 지원과 함께 시너지 효과를 창출한다.

한결같은 목적의식과 2026년에 걸맞은 새로운 활력

리얼티 원 그룹은 일반적인 프랜차이즈 방식과 달리, 개개인의 성장을 도와야 전체가 성공한다는 단합의 힘을 원동력 삼아 전 세계 시장으로 사세를 확충한다. 리얼티 원 그룹의 이와 같은 철학으로 인해 협력적이고 활기찬 업무 분위기가 자연스럽게 조성되고, 중개사들은 이러한 분위기 속에서 자신의 가치관과 목표에 맞춰 사업 전략을 전개한다.

이러한 노력은 성과와 목적의식을 동시에 중시하는 업계 최고의 사원급, 팀장급, 그리고 임원급 인재가 리얼티 원 그룹에 끊임없이 몰려드는 결실로 이어진다.

코리 바스케즈(Cory Vasquez) 리얼티 원 그룹 사장 겸 최고 마케팅 책임자는 "언제나 사람이 리얼티 원 그룹의 성장 동력"이라고 강조하면서 "진심 어린 마음으로 솔선수범하고 중개사를 가장 먼저 배려한다면 성공은 자연스럽게 따라오고 오랫동안 이어진다"라고 말했다.

리얼티 원 그룹은 또 한 번의 도약을 앞두고 항상 가장 중요하게 여겼던 목표에 집중하고 있다. 여기서 말하는 변치 않는 목표란 부동산 전문가의 성장을 돕고, 지역 사회에 보답하며, 탁월한 사업 성과와 인간적인 면모가 양립할 수 있음을 증명하는 것이다.

리얼티 원 그룹은 공신력 있는 앙트레프레너(Entrepreneur)가 선정한 2025 프랜차이즈 500(Franchise 500®) 순위에서 4년 연속으로 부동산 브랜드 1위 자리를 당당하게 고수했다. 리얼티 원 그룹은 미국의 49개 주를 비롯해 전 세계 30여 개국에 입지를 확보하고 450개 이상의 지점과 2만 명 이상의 전문가 집단을 거느린 글로벌 브랜드로 성장했다.

자세한 내용은 www.OwnAOne.com 또는 www.join.realtyonegroup.com에서 확인할 수 있다.

