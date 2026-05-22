REALTY ONE GROUP, L'UN DES GROUPES LES PLUS FIABLES D'AMERIQUE

Newsweek nomme la marque mondiale à croissance rapide dans sa liste des America's Greatest Workplaces for Trust 2026.

LAGUNA NIGUEL, Calif., 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur les objectifs et l'UNE des franchises familiales à la croissance la plus rapide au monde, est la seule marque immobilière mondiale figurant sur Newsweek's 2026 List of America's Greatest Workplaces for Trust (liste des meilleurs lieux de travail pour la confiance).

Cette annonce est d'autant plus importante que le secteur de l'immobilier est en pleine consolidation et que des études montrent que trois personnes sur quatre accordent la plus grande importance aux marques qui renforcent leur sentiment de sécurité personnelle, de stabilité et de sûreté.

« La confiance est essentielle dans l'immobilier et nous consacrons chaque jour à la construire avec nos professionnels en restant fidèles à nos 6C et en nous engageant fermement à ce que chaque personne compte », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International. « Les gens rejoignent notre famille ONE parce qu'ils sont à la recherche d'espoir, de sécurité personnelle et d'unité - ONEness - à une époque de changements perturbateurs. Nous serons toujours ce lieu de confiance où chacun peut s'exprimer ».

Le groupe Realty ONE est la seule marque immobilière mondiale figurant sur la liste qui, selon Newsweek, met spécifiquement en avant les marques qui privilégient l'intégrité, l'équité et la communication ouverte, créant ainsi des lieux de travail dynamiques et accueillants dans le monde entier.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, continue à peindre le globe en or, connaissant une croissance organique significative à un moment où l'immobilier est en pleine mutation.

« Ce classement est crucial pour les demandeurs d'emploi qui veulent s'assurer que leur prochain employeur est aussi attaché à l'intégrité qu'à l'innovation », a déclaré Jennifer H. Cunningham, Newsweek Editor-in-Chief.

Le succès continu de Realty ONE Group International est dû à ses systèmes commerciaux exclusifs, à son coaching et à son soutien complets, à sa marque de style de vie audacieuse et à son approche de la personne, COOLTURE® , qui la différencie des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.realtyonegroup.com/ ou https://www.newsweek.com/.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : « UNE maison, UN rêve et UNE vie à la fois ». L'entreprise est rapidement passée à plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses sociétés de courtage à services complets, sa COOLTURE dynamique, son coaching commercial supérieur par l'entremise de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, ZONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

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