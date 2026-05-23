리얼티 원 그룹, 미국에서 가장 신뢰받는 브랜드 중 하나로 선정

뉴스위크, 빠르게 성장하는 이 글로벌 브랜드를 2026년 미국에서 가장 신뢰받는 직장 명단에 선정

캘리포니아주 라구나 니겔, 2026년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드이자 세계에서 가장 빠르게 성장하는 가족 소유 프랜차이즈 중 하나인 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)이 뉴스위크(Newsweek)의 2026년 미국에서 가장 신뢰받는 직장(America's Greatest Workplaces for Trust 2026) 명단에 이름을 올린 유일한 글로벌 부동산 브랜드로 선정됐다.

이번 발표는 부동산 업계의 통합 흐름 속에서 더욱 큰 의미를 지닌다. 여러 연구에 따르면 네 명 중 세 명은 개인의 안전, 안정, 보안에 대한 감각을 높여 주는 브랜드에 가장 높은 가치를 두는 것으로 나타났다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 창립자인 쿠바 주기니에프(Kuba Jewgieniew) 최고경영자(CEO)는 "부동산에서 신뢰는 모든 것이다. 우리는 6C에 충실하고 모든 사람이 중요하다(everyone matters)는 약속을 굳건히 지키며 전문가들과의 신뢰를 쌓기 위해 매일 최선을 다하고 있다"며 "사람들이 우리의 원 패밀리(ONE Family)에 합류하는 이유는 급격한 변화의 시대에 희망, 개인적 안정감, 그리고 함께함, 즉 하나됨(ONEness)을 찾고 있기 때문이다. 우리는 언제나 모든 사람(everyone)이 목소리를 낼 수 있는 신뢰받는 공간으로 남을 것이다"라고 말했다.

리얼티 원 그룹은 뉴스위크가 선정한 이 명단에 오른 유일한 글로벌 부동산 브랜드다. 뉴스위크에 따르면 이 명단은 청렴성, 형평성, 열린 소통을 우선시하며 전 세계에서 활기차고 포용적인 직장을 조성하는 브랜드를 조명한다.

업계에서 언브로커리지(UNBrokerage)로 알려진 이 회사는 부동산 시장이 점점 더 큰 변화를 겪는 가운데서도 상당한 유기적 성장을 이어가며 전 세계를 금빛으로 물들이고 있다.

뉴스위크의 제니퍼 H. 커닝햄(Jennifer H. Cunningham) 편집장은 "이 순위는 다음 직장이 혁신만큼이나 청렴성에도 헌신하는 곳인지 확인하고자 하는 구직자들에게 매우 중요하다"고 말했다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 지속적인 성공은 독자적인 비즈니스 시스템, 종합적인 코칭과 지원, 대담한 라이프스타일 브랜드, 그리고 사람을 최우선으로 하는 COOLTURE®에 기반한다. 이러한 요소들은 회사를 전통적인 부동산 모델과 차별화한다. 전 세계 약 30개 국가 및 지역의 450여 개 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가를 보유한 이 브랜드는 부동산을 통해 삶을 변화시킨다는 사명에 충실하면서 글로벌 입지를 계속 확대하고 있다.

자세한 정보는 https://www.realtyonegroup.com/ 또는 https://www.newsweek.com/에서 확인할 수 있다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널 소개

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 전 세계에서 한 번에 하나의 집(ONE home), 하나의 꿈(ONE dream), 하나의 삶(ONE life)을 실현하겠다는 하나의 목적(ONE Purpose)을 가진 부동산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드 중 하나다. 검증된 비즈니스 모델, 풀서비스 중개회사, 역동적인 COOLTURE, ONE University를 통한 우수한 비즈니스 코칭, 탁월한 지원, 독자 기술인 ZONE을 바탕으로 이 조직은 전 세계 약 30개 국가 및 지역의 450여 개 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가를 보유한 회사로 빠르게 성장했다. 리얼티 원 그룹 인터내셔널은 앙트레프레너 매거진(Entrepreneur Magazine)이 선정한 부동산 브랜드 1위에 3년 연속 이름을 올렸으며, 고객뿐만 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 소유자를 위해서도 새로운 기회의 문을 열며 계속 전진하고 있다. 자세한 내용은 www.RealtyONEGroup.com에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group