리얼티 원 그룹, 미국에서 가장 신뢰받는 브랜드 중 하나로 선정

뉴스 제공처

Realty ONE Group

2026년 05월 24일 04:05 KST

뉴스위크, 빠르게 성장하는 이 글로벌 브랜드를 2026년 미국에서 가장 신뢰받는 직장 명단에 선정

캘리포니아주 라구나 니겔, 2026년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드이자 세계에서 가장 빠르게 성장하는 가족 소유 프랜차이즈 중 하나인 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)뉴스위크(Newsweek)의 2026년 미국에서 가장 신뢰받는 직장(America's Greatest Workplaces for Trust 2026) 명단에 이름을 올린 유일한 글로벌 부동산 브랜드로 선정됐다.

이번 발표는 부동산 업계의 통합 흐름 속에서 더욱 큰 의미를 지닌다. 여러 연구에 따르면 네 명 중 세 명은 개인의 안전, 안정, 보안에 대한 감각을 높여 주는 브랜드에 가장 높은 가치를 두는 것으로 나타났다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 창립자인 쿠바 주기니에프(Kuba Jewgieniew) 최고경영자(CEO)는 "부동산에서 신뢰는 모든 것이다. 우리는 6C에 충실하고 모든 사람이 중요하다(everyone matters)는 약속을 굳건히 지키며 전문가들과의 신뢰를 쌓기 위해 매일 최선을 다하고 있다""사람들이 우리의 원 패밀리(ONE Family)에 합류하는 이유는 급격한 변화의 시대에 희망, 개인적 안정감, 그리고 함께함, 즉 하나됨(ONEness)을 찾고 있기 때문이다. 우리는 언제나 모든 사람(everyone)이 목소리를 낼 수 있는 신뢰받는 공간으로 남을 것이다"라고 말했다.

리얼티 원 그룹은 뉴스위크가 선정한 이 명단에 오른 유일한 글로벌 부동산 브랜드다. 뉴스위크에 따르면 이 명단은 청렴성, 형평성, 열린 소통을 우선시하며 전 세계에서 활기차고 포용적인 직장을 조성하는 브랜드를 조명한다.

업계에서 언브로커리지(UNBrokerage)로 알려진 이 회사는 부동산 시장이 점점 더 큰 변화를 겪는 가운데서도 상당한 유기적 성장을 이어가며 전 세계를 금빛으로 물들이고 있다.

뉴스위크의 제니퍼 H. 커닝햄(Jennifer H. Cunningham) 편집장은 "이 순위는 다음 직장이 혁신만큼이나 청렴성에도 헌신하는 곳인지 확인하고자 하는 구직자들에게 매우 중요하다"고 말했다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 지속적인 성공은 독자적인 비즈니스 시스템, 종합적인 코칭과 지원, 대담한 라이프스타일 브랜드, 그리고 사람을 최우선으로 하는 COOLTURE®에 기반한다. 이러한 요소들은 회사를 전통적인 부동산 모델과 차별화한다. 전 세계 약 30개 국가 및 지역의 450여 개 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가를 보유한 이 브랜드는 부동산을 통해 삶을 변화시킨다는 사명에 충실하면서 글로벌 입지를 계속 확대하고 있다.

자세한 정보는 https://www.realtyonegroup.com/ 또는 https://www.newsweek.com/에서 확인할 수 있다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널 소개

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 전 세계에서 한 번에 하나의 집(ONE home), 하나의 꿈(ONE dream), 하나의 삶(ONE life)을 실현하겠다는 하나의 목적(ONE Purpose)을 가진 부동산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드 중 하나다. 검증된 비즈니스 모델, 풀서비스 중개회사, 역동적인 COOLTURE, ONE University를 통한 우수한 비즈니스 코칭, 탁월한 지원, 독자 기술인 ZONE을 바탕으로 이 조직은 전 세계 약 30개 국가 및 지역의 450여 개 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가를 보유한 회사로 빠르게 성장했다. 리얼티 원 그룹 인터내셔널은 앙트레프레너 매거진(Entrepreneur Magazine)이 선정한 부동산 브랜드 1위에 3년 연속 이름을 올렸으며, 고객뿐만 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 소유자를 위해서도 새로운 기회의 문을 열며 계속 전진하고 있다. 자세한 내용은 www.RealtyONEGroup.com에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

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