Realty ONE Group, una de las empresas más confiables de América

Newsweek incluye a la marca global de rápido crecimiento en su lista de los mejores lugares de trabajo de América en cuanto a confianza para 2026.

LAGUNA NIGUEL, Calif., 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y con un propósito definido, y UNA de las franquicias familiares de más rápido crecimiento en el mundo, es la única marca inmobiliaria global incluida en la Lista de Newsweek 2026 de los mejores lugares para trabajar de América en cuanto a confianza.

Este anuncio cobra aún mayor relevancia dada la consolidación del sector inmobiliario, ya que diversos estudios demuestran que tres de cada cuatro personas valoran especialmente las marcas que les brindan mayor seguridad, estabilidad y tranquilidad.

"La confianza lo es todo en el sector inmobiliario, y nos dedicamos a construirla día a día con nuestros profesionales, fieles a nuestros 6 principios fundamentales y firmes en nuestro compromiso de que TODOS importan", afirmó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Las personas se unen a nuestra familia ONE porque buscan esperanza, seguridad personal y unión —unidad— en una era de cambios disruptivos. Siempre seremos ese lugar de confianza donde todos tienen voz".

Realty ONE Group es la única marca inmobiliaria global en la lista que, según Newsweek, destaca específicamente a las marcas que priorizan la integridad, la equidad y la comunicación abierta, creando entornos laborales dinámicos y acogedores en todo el mundo.

The UNBrokerage, como se la conoce en el sector, continúa cosechando éxitos a nivel mundial, experimentando un crecimiento orgánico significativo en un momento de creciente transformación del sector inmobiliario.

"Esta clasificación es crucial para quienes buscan empleo y desean asegurarse de que su próximo empleador esté tan comprometido con la integridad como con la innovación", afirmó Jennifer H. Cunningham, editora jefe de Newsweek.

El éxito continuo de Realty ONE Group International se basa en sus sistemas empresariales propios, su completo programa de capacitación y apoyo, su audaz marca de estilo de vida y su filosofía COOLTURE® centrada en las personas, que la diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 oficinas en casi 30 países y territorios, la marca sigue expandiendo su presencia global, manteniéndose fiel a su misión de transformar vidas a través del sector inmobiliario.

Para más información, visite https://www.realtyonegroup.com/ o https://www.newsweek.com/.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias más modernas, orientadas a un propósito y de más rápido crecimiento, cuyo único objetivo es abrir puertas en todo el mundo: UN hogar, UN sueño y UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 oficinas repartidas por casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica COOLTURE, la formación empresarial de alto nivel a través de ONE University, un apoyo excepcional y su tecnología patentada, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número uno por Entrepreneur Magazine durante tres años consecutivos y sigue avanzando con fuerza, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

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