REALTY ONE GROUP, UNO DE LOS GRUPOS MÁS CONFIABLES DE ESTADOS UNIDOS

Newsweek designa a la marca mundial de rápido crecimiento en su lista de America's Greatest Workplaces for Trust 2026

LAGUNA NIGUEL, California, 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y (ONE) UNA de las franquicias familiares de más rápido crecimiento en el mundo, es la única marca inmobiliaria mundial incluida en la America's Greatest Workplaces for Trust 2026 (Mejores lugares para trabajar con mayor confianza en Estados Unidos 2026).

Este anuncio es aún más importante dada la consolidación en el sector inmobiliario, ya que los estudios muestran que tres de cada cuatro personas valoran más las marcas que aumentan su sensación de seguridad personal.

"La confianza lo es todo en el sector inmobiliario y dedicamos todos los días a construirla con nuestros profesionales, ya que somos fieles a nuestras 6C y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de que cada UNO (everyONE) es importante", afirmó Kuba Jewgieniew director general y fundador de Realty ONE Group International. "Las personas se unen a nuestra familia ONE porque buscan esperanza, seguridad personal y la unión e UNIdad (ONEness), en una era de cambios disruptivos. Siempre seremos ese lugar de confianza en el cual cada uno tiene una voz".

Realty ONE Group es la única marca mundial de bienes raíces en la lista que, según Newsweek, destaca específicamente las marcas que priorizan la integridad, la equidad y la comunicación abierta, lo que genera lugares de trabajo vibrantes y acogedores en todo el mundo.

El UNBrokerage, como se la conoce en el sector, continúa pintando el mundo de dorado y experimenta un crecimiento orgánico considerable en un momento en que los bienes raíces están experimentando un cambio creciente.

"Esta clasificación es crucial para los solicitantes de empleo que desean asegurarse de que su próximo empleador esté tan comprometido con la integridad como con la innovación", declaró Jennifer H. Cunningham, editora en jefe de Newsweek.

El éxito continuo de Realty ONE Group International se debe a sus sistemas comerciales patentados, capacitación y apoyo integrales, marca de estilo de vida audaz y un COOLTURE® centrado en las personas que lo diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia mundial mientras se mantiene fiel a su misión de cambiar vidas a través del sector inmobiliario.

Para más información, visite https://www.realtyonegroup.com/ o https://www.newsweek.com/.

Acerca de Realty ONE GroupInternational

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más modernas y de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida cada vez. La organización ha crecido con gran rapidez hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica filosofía COOLTURE, su excelente formación empresarial a través de ONE University, su excepcional apoyo y su tecnología propia, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group