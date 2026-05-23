REALTY ONE GROUP、米国で最も信頼されている不動産会社の一つ

Newsweek、急成長中のグローバルブランドを「2026年米国で最も信頼される職場リスト（America's Greatest Workplaces for Trust 2026）」リストに選出

カリフォルニア州ラグナニゲル, 2026年5月24日 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group Internationalは、現代的で目的主導型のライフスタイル・ブランドであり、世界で最も急成長している家族経営のフランチャイズの1つで、 Newsweekの「2026年米国で最も信頼される職場リスト（America's Greatest Workplaces for Trust 2026）」に選ばれた唯一のグローバル不動産ブランドです。

不動産業界の再編が進むなか、この発表はさらに重要な意味を持ちます。調査によると、4人に3人が、個人の安全や安定、安心感を高めてくれるブランドを最も重視していることが明らかになっているからです。

「不動産業界では信頼がすべてです。私たちは「6C」の理念を貫き、「すべての人を大切にする」という信念を揺るぎなく持ち続けることで、専門家たちと共に日々信頼関係を築くことに尽力しています。」と、Realty ONE Group Internationalの最高経営責任者（CEO）兼創設者であるKuba Jewgieniewは述べています。「人々が私たちのONEファミリーに加わるのは、激動の時代において、希望や心の安らぎ、そして一体感、すなわち「ONEness」を求めているからです。私たちは常に、誰もが声を上げられる、信頼される場所でありたいと考えています。」

Newsweekによれば、このリストに掲載されているグローバル不動産ブランドのなかで、誠実さ、公平性、そしてオープンなコミュニケーションを重視し、世界中で活気にあふれ、働きやすい職場環境を築いている点を特に評価されているのは、Realty ONE Groupだけです。

業界では「UNBrokerage」として知られる同社は、不動産業界が激変するなか、著しい自然成長を遂げ、世界中でその存在感を強め続けています。

「このランキングは、イノベーションと同様に誠実さを重視する企業に就職したいと考えている求職者にとって極めて重要です」と、Newsweek編集長のJennifer H. Cunningham氏は述べています。

Realty ONE Group Internationalの継続的な成功は、独自のビジネスシステム、包括的なコーチングとサポート、大胆なライフスタイル・ブランド、そして従来の不動産モデルとは一線を画す、人を第一に考えるCOOLTURE® によってもたらされています。約30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人以上の不動産プロフェッショナルを擁するこのブランドは、不動産を通じて人生を変えるという使命を貫きつつ、世界展開を続けています。

詳しくは https://www.realtyonegroup.com/または https://www.newsweek.com/をご覧ください。

Realty ONE Group Internationalについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityによる優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、およそ30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人以上の不動産プロフェッショナルを擁するまでに急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続で「Entrepreneur」誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group